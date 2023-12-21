Какие прозвища имели Кейт Миддлтон, Елизавета II, принц Уильям и другие члены королевской семьи

Видимо, прозвища - это та вещь, которая хоть раз в жизни преследовала каждого из нас и королевская семья не стала исключением.

О том, какие фамилии имели Кейт Миддлтон, принцы Уильям и Гарри, Меган Маркл и другие члены королевской семьи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Daily Mail.

Король Чарльз и королева Камилла

Каждая пара имеет любимые имена друг для друга и король и королева тоже, несмотря на свой статус.

Поклонники сериала "Корона" могут помнить сцены, где Чарльз называл Камиллу "Глэдис", а Камилла называла Чарльза "Фред".

Какие прозвища имели члены королевской семьи (фото: Getty images)

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл рассказала в своем блоге "The Tig", что мать называла ее "Цветочек" с самого детства.

А вот принца Гарри называли "Флэш", считая, что это отсылка к придуманному армейскому лотарио Гарри Флешману.

Другие, более милые имена для Гарри включают часть "Поттер" в честь мальчика-волшебника из фильмов о "Гарри Поттере"

Принц Уильям назвал своего брата Гарольдом и об этом Гарри писал в своей книге "Spare". Там цитируется, что Уильям сказал: "Я не нападал на тебя, Гарольд", когда столкнулся с Гарри.

Какие прозвища имели члены королевской семьи (фото: Getty images)

Королева Елизавета II

Покойная королева при жизни имела очень милые прозвища от своих потомков. Когда-то принц Уильям называл ее "Гери", поскольку не мог назвать ее бабушкой.

А принц Джордж называл свою прабабушку "Ган-Ган", когда ему было трудно произнести слово бабушка.

Какие прозвища имели члены королевской семьи (фото: Getty images)

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Принцесса Уэльская также рассказала, что ее прозвали "Писком", когда она посещала старую школу Святого Эндрю в Беркшире. Она сказала, что ее прозвали из-за морских свинок, которых звали Пип и Свик.

Первое прозвище принца Уильяма появилось в возрасте двух лет, поскольку он вспоминает, как его мать, принцесса Диана, называла его "Вумбат" во время семейного путешествия в Австралию.

Согласно королевским источникам, когда в 2001 году между Уильямом и Кейт начался роман, будущий король получил прозвище "Великий Вилли" от будущей жены.

Какие прозвища имели члены королевской семьи (фото: Getty images)