Які пристрої випустить Apple у найближчі 3 роки: подробиці від інсайдера

Що нового випустить Apple

За чутками, усі моделі iPhone 16 отримають оновлення пам'яті до 8 ГБ, що відповідає нинішнім iPhone 15 Pro та Pro Max. У iPhone 16 Pro і Pro Max також може бути встановлена ​​камера з перископічним зумом і 5-кратним оптичним зумом. Вона аналогічна тій, що пропонують деякі конкуренти.

Збільшення розміру екрану також очікується для моделей Pro: iPhone 16 Pro потенційно збільшиться з 6,1 дюйма до 6,3 дюйми, а iPhone 16 Pro Max з 6,7 дюйми до 6,9 дюйми.

iPhone 17 Pro може мати 48-мегапіксельну задню та передню камери з оптичною стабілізацією зображення.

За чутками, символом 2025 стане iPhone SE 4. Цей бюджетний варіант може бути оснащений великим 6,1-дюймовим дисплеєм і потужною 48-мегапіксельною камерою, що пропонує значні поліпшення в порівнянні з попередніми моделями SE.

Які пристрої випустить Apple у найближчі 3 роки (фото: Gizmochina)

2026 знаменує собою потенційну появу складаного iPhone, про який давно ходили чутки. Пристрій може похвалитися зовнішнім 6-дюймовим екраном для регулярного використання і великим 8-дюймовим внутрішнім екраном у розкладеному вигляді.

Крім того, за чутками, у складаному iPhone використовується технологія LLW DRAM з малою затримкою та низьким енергоспоживанням для оптимальної продуктивності.

Моделі iPhone 18 Pro можуть бути першими, у яких інтегрований Face ID під дисплеєм для забезпечення плавної взаємодії з екраном, що потенційно повністю усуває виріз.

Лінійка планшетів Apple також може отримати оновлення у 2026 році з появою нового 10,9-дюймового iPad Air з OLED-дисплеєм, що забезпечує більш насичені кольори та глибший чорний колір. До лінійки може приєднатися 8,4-дюймовий OLED iPad mini.

MacBook може в 2026 році отримати 14-дюймові та 16-дюймові OLED-панелі. Це означатиме значне оновлення дисплея для ноутбуків Apple.

Дорожня карта натякає на те, що Apple вивчає окуляри доповненої реальності (AR) і навіть концепції складаного iPad для майбутнього випуску, можливо, в 2027 році або пізніше. Ці продукти можуть являти собою абсолютно нові категорії для Apple і істотно змінити те, як ми взаємодіємо з технологіями.

Важливо пам'ятати, що ця інформація ґрунтується на витоку і не підтверджена Apple. Тим не менш, це дає уявлення про потенційний напрямок, в якому Apple може розвивати свою лінійку продуктів у найближчі роки.