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Привіт із 2014 року. Колекціонер поділився рідкісними знімками пробної версії iPad для Apple Watch

Четвер 02 травня 2024 19:12
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Привіт із 2014 року. Колекціонер поділився рідкісними знімками пробної версії iPad для Apple Watch Колекціонер поділився фото демо-зразків Apple Watch та iPad, які показували в Apple Store у 2014 році (фото: MacRumors)
Автор: Павло Колеснік

Після анонсу Apple Watch в 2014 році Apple відправила в роздрібні магазини спеціальні демонстраційні стенди Apple Watch для iPad. Такі пристрої були спеціально розроблені, мали налаштоване програмне забезпечення і являли собою єдиний випадок, коли Apple Watch міг підключатися до iPad.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт новин MacRumors, пов'язаний із продукцією Apple.

Колекціонер AppleDemoYT, поділився зображеннями та детальною інформацією про демонстраційні пристрої з виданням MacRumors. Йому вдалося придбати один із цих рідкісних пристроїв.

Що відомо про стенд Apple Watch для iPad

Джоні Айв та його дизайн-команда розробили стенд Apple Watch ‌iPad‌ для того, щоб клієнти могли спробувати Apple Watch без допомоги співробітника. Apple використовувала модифікований iPad mini 2 на iOS 8.2 у парі з початковим Apple Watch на watchOS 1.0. Обидва пристрої були об'єднані у спеціальному корпусі.

У такому iPad було видалено кілька компонентів, включаючи камеру, мікрофон та динаміки. Apple Watch також були сильно модифіковані: вони мали канавку вздовж діагностичного порту для прокладання кабелю, отвори для прикріплення його до демонстраційного пристрою та спеціальний спортивний ремінець, який був коротшим за звичайний.

Привіт із 2014 року. Колекціонер поділився рідкісними знімками пробної версії iPad для Apple Watch

Ремінець у Apple Watch був коротшим, ніж на сьогоднішніх годинниках (фото: MacRumors)

Apple Watch були підключені до iPad за допомогою дротового з'єднання. Кабель Lightning, підключений до діагностичного порту Apple Watch, з'єднаний з платою перетворювача всередині "iPad", що дозволяє щодня взаємодіяти з годинником і заряджати їх.

Привіт із 2014 року. Колекціонер поділився рідкісними знімками пробної версії iPad для Apple Watch

До iPad годинник підключався за допомогою дротового з'єднання (фото: MacRumors)

Спеціальний додаток під назвою Apple Watch Demo використовувався для забезпечення взаємодії Apple Watch з iPad, при цьому потрібно було підключення до сервера Apple.

Сервер, який Apple використовувала для демонстраційного додатку Apple Watch, вже давно відключено від мережі, тому єдиний спосіб побачити, як працює налаштування, - це використовувати такий пристрій, який був підключений у 2014 році і відтоді не перезавантажувався.

Спеціальний iPad mini був не тільки єдиною моделлю, здатною підключатися до Apple Watch, але і єдиним iPad, який можна було заряджати за допомогою MagSafe 2, спочатку розробленого для Mac. Також доступний порт Lightning, але в документації Apple зазначено, що він призначений лише передачі даних.

Привіт із 2014 року. Колекціонер поділився рідкісними знімками пробної версії iPad для Apple Watch

Порт Lightning був призначений лише передачі даних (фото: MacRumors)

Чому припинився випуск і які були проблеми

Apple припинила випуск демонстраційного пристрою в 2016 році, оскільки він був пронизаний проблемами. Оновлення iPad або Apple Watch видаляли демонстраційний контент, а переднє скло було схильне до розтріскування через конструкцію корпусу.

Батареї швидко розряджалися через постійну зарядку, а перегрів і вихід з ладу були постійними проблемами. Apple також довелося зіткнутися з проблемами сполучення та синхронізації.

Привіт із 2014 року. Колекціонер поділився рідкісними знімками пробної версії iPad для Apple Watch

Стенд iPad з Apple Watch припинили випускати через безліч проблем (фото: MacRumors)

Це змусило Apple налаштувати інтерактивну частину демонстраційної функціональності у 2015 році. Після цієї зміни "iPad" надавав інформацію Apple Watch, але більше не відображав контент на самому годиннику.

Демонстраційні зразки, які були виведені з експлуатації, мали бути знищені. Знайти той, який все ще є доступним, працездатним і перебуває в хорошому робочому стані, є рідкістю.

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