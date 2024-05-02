Привіт із 2014 року. Колекціонер поділився рідкісними знімками пробної версії iPad для Apple Watch

Після анонсу Apple Watch в 2014 році Apple відправила в роздрібні магазини спеціальні демонстраційні стенди Apple Watch для iPad. Такі пристрої були спеціально розроблені, мали налаштоване програмне забезпечення і являли собою єдиний випадок, коли Apple Watch міг підключатися до iPad.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт новин MacRumors , пов'язаний із продукцією Apple.

Колекціонер AppleDemoYT, поділився зображеннями та детальною інформацією про демонстраційні пристрої з виданням MacRumors. Йому вдалося придбати один із цих рідкісних пристроїв.

Що відомо про стенд Apple Watch для iPad

Джоні Айв та його дизайн-команда розробили стенд Apple Watch ‌iPad‌ для того, щоб клієнти могли спробувати Apple Watch без допомоги співробітника. Apple використовувала модифікований iPad mini 2 на iOS 8.2 у парі з початковим Apple Watch на watchOS 1.0. Обидва пристрої були об'єднані у спеціальному корпусі.

У такому iPad було видалено кілька компонентів, включаючи камеру, мікрофон та динаміки. Apple Watch також були сильно модифіковані: вони мали канавку вздовж діагностичного порту для прокладання кабелю, отвори для прикріплення його до демонстраційного пристрою та спеціальний спортивний ремінець, який був коротшим за звичайний.

Ремінець у Apple Watch був коротшим, ніж на сьогоднішніх годинниках (фото: MacRumors)

Apple Watch були підключені до iPad за допомогою дротового з'єднання. Кабель Lightning, підключений до діагностичного порту Apple Watch, з'єднаний з платою перетворювача всередині "iPad", що дозволяє щодня взаємодіяти з годинником і заряджати їх.

До iPad годинник підключався за допомогою дротового з'єднання (фото: MacRumors)

Спеціальний додаток під назвою Apple Watch Demo використовувався для забезпечення взаємодії Apple Watch з iPad, при цьому потрібно було підключення до сервера Apple.

Сервер, який Apple використовувала для демонстраційного додатку Apple Watch, вже давно відключено від мережі, тому єдиний спосіб побачити, як працює налаштування, - це використовувати такий пристрій, який був підключений у 2014 році і відтоді не перезавантажувався.

Спеціальний iPad mini був не тільки єдиною моделлю, здатною підключатися до Apple Watch, але і єдиним iPad, який можна було заряджати за допомогою MagSafe 2, спочатку розробленого для Mac. Також доступний порт Lightning, але в документації Apple зазначено, що він призначений лише передачі даних.

Порт Lightning був призначений лише передачі даних (фото: MacRumors)

Чому припинився випуск і які були проблеми

Apple припинила випуск демонстраційного пристрою в 2016 році, оскільки він був пронизаний проблемами. Оновлення iPad або Apple Watch видаляли демонстраційний контент, а переднє скло було схильне до розтріскування через конструкцію корпусу.

Батареї швидко розряджалися через постійну зарядку, а перегрів і вихід з ладу були постійними проблемами. Apple також довелося зіткнутися з проблемами сполучення та синхронізації.

Стенд iPad з Apple Watch припинили випускати через безліч проблем (фото: MacRumors)

Це змусило Apple налаштувати інтерактивну частину демонстраційної функціональності у 2015 році. Після цієї зміни "iPad" надавав інформацію Apple Watch, але більше не відображав контент на самому годиннику.

Демонстраційні зразки, які були виведені з експлуатації, мали бути знищені. Знайти той, який все ще є доступним, працездатним і перебуває в хорошому робочому стані, є рідкістю.