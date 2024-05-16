Какие устройства выпустит Apple в ближайшие 3 года: подробности от инсайдера

Что нового выпустит Apple

По слухам, все модели iPhone 16 получат обновление памяти до 8 ГБ, что соответствует нынешним iPhone 15 Pro и Pro Max. В iPhone 16 Pro и Pro Max также может быть установлена ​​камера с перископическим зумом и 5-кратным оптическим зумом. Она аналогичная той, что предлагают некоторые конкуренты.

Увеличение размера экрана также ожидается для моделей Pro: iPhone 16 Pro потенциально увеличится с 6,1 дюйма до 6,3 дюйма, а iPhone 16 Pro Max с 6,7 дюйма до 6,9 дюйма.

iPhone 17 Pro может иметь 48-мегапиксельную заднюю и переднюю камеры с оптической стабилизацией изображения.

По слухам, символом 2025 года станет iPhone SE 4. Этот бюджетный вариант может быть оснащен большим 6,1-дюймовым дисплеем и мощной 48-мегапиксельной камерой, что предлагает значительные улучшения по сравнению с предыдущими моделями SE.

Какие устройства выпустит Apple в ближайшие 3 года (фото: Gizmochina)

2026 год знаменует собой потенциальное появление складного iPhone, о котором давно ходили слухи. Устройство может похвастаться 6-дюймовым внешним экраном для регулярного использования и большим 8-дюймовым внутренним экраном в разложенном виде.

Кроме того, по слухам, в складном iPhone используется технология LLW DRAM с малой задержкой и низким энергопотреблением для оптимальной производительности.

Модели iPhone 18 Pro могут быть первыми, в которых интегрирован Face ID под дисплеем для обеспечения плавного взаимодействия с экраном, что потенциально полностью устраняет вырез.

Линейка планшетов Apple также может получить обновление в 2026 году с появлением нового 10,9-дюймового iPad Air с OLED-дисплеем, обеспечивающим более насыщенные цвета и более глубокий черный цвет. К линейке также может присоединиться 8,4-дюймовый OLED iPad mini.

MacBook может в 2026 году получить 14-дюймовые и 16-дюймовые OLED-панели. Это будет означать значительное обновление дисплея для ноутбуков Apple.

Дорожная карта намекает на то, что Apple изучает очки дополненной реальности (AR) и даже концепции складного iPad для будущего выпуска, возможно, в 2027 году или позже. Эти продукты могут представлять собой совершенно новые категории для Apple и существенно изменить то, как мы взаимодействуем с технологиями.

Важно помнить, что эта информация основана на утечке и не подтверждена Apple. Тем не менее, это дает представление о потенциальном направлении, в котором Apple может развивать свою линейку продуктов в ближайшие годы.