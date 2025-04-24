Які пристрої Samsung отримають довгоочікуване оновлення до Android 16: список

У мережі розкрито список смартфонів Samsung, які отримають оновлення до One UI 8 на базі Android 16.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на китайський сайт у сфері технологій Gizmochina.
Серія Galaxy S:
Серія Galaxy Z:
Серія Galaxy Tab:
Серія Galaxy A:
Серія Galaxy M:
Серія Galaxy F:
Серія Galaxy XCover:
Це далеко не остаточний список. Він буде оновлений, щойно з'явиться офіційна інформація.
Samsung не хоче затягувати з випуском One UI 8, як це було з One UI 7. Саме тому компанія, як повідомляється, вирішила пропустити проміжні оновлення, такі як One UI 7.1 і 7.1.1, і відразу випустити One UI 8.
Це буде гарне рішення, яке відновить репутацію бренду, що надає довгострокові та своєчасні оновлення, яку він заробив за ці роки.
Samsung не оголосила дату виходу One UI 8, але, за даними звітів, очікується, що нові пристрої Galaxy Z Fold 7 і Flip 7 працюватимуть на One UI 8 відразу з коробки. Ці пристрої будуть випущені в липні або на початку серпня 2025 року.
Google вже підтвердила, що Android 16 буде випущений у другому кварталі, тобто до червня 2025 року. Деякі звіти стверджують, що він може вийти вже в травні. У будь-якому разі, Android 16 вийде раніше, ніж версії ОС в останні роки, що залишає менше часу на підготовку для Samsung та інших брендів Android.
Вас може зацікавити: