Смартфони Android почнуть самі перезавантажуватися кожні три дні: Google пояснила навіщо
Android запускає нову функцію безпеки, яка примусово перезавантажуватиме пристрої, якщо вони не були розблоковані протягом певного часу. Це ускладнить доступ до даних для сторонніх.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про Google і Android - 9to5Google.
Деталі нововведення
Згідно з останнім оновленням Google Play Services, пристрої на Android будуть автоматично перезавантажуватися, якщо залишалися заблокованими три дні поспіль, і під час наступного увімкнення вимагатимуть введення пароля.
Оновлення застосовуватиметься як до смартфонів, так і до планшетів на Android, але не стосуватиметься інших категорій пристроїв - таких як Android Auto, Android TV і пристрої на WearOS.
Автоматичне перезавантаження - це не скидання до заводських налаштувань, а переведення пристрою в стан BFU (Before First Unlock), під час якого всі дані шифруються, біометрична автентифікація відключається, і доступ можливий тільки після введення PIN-коду.
Схожа функція вже з'явилася в Apple - в iOS 18.1 було додано автоматичне перезавантаження iPhone після 4 днів без розблокування.
Залишається незрозумілим, чи будуть пристрої повідомляти користувачів про причину автоматичного перезавантаження, хоча вже зараз Android показує на екрані PIN-коду повідомлення, якщо для повного доступу потрібно ввести пароль після перезавантаження.
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