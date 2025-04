Какие устройства Samsung получат долгожданное обновление до Android 16: список

Список устройств, которые получат обновление до Samsung One UI 8

Серия Galaxy S:

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Серия Galaxy Z:

Специальная версия Galaxy Z Fold

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Серия Galaxy Tab:

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Серия Galaxy A:

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE/5G)

Galaxy A14 (LTE/5G)

Galaxy A16 (LTE/5G)

Galaxy A06

Серия Galaxy M:

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Серия Galaxy F:

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Серия Galaxy XCover:

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Это далеко не окончательный список. Он будет обновлен, как только появится официальная информация.

Когда выйдет One UI 8 (Android 16)?

Samsung не хочет затягивать с выпуском One UI 8, как это было с One UI 7. Именно поэтому компания, как сообщается, решила пропустить промежуточные обновления, такие как One UI 7.1 и 7.1.1, и сразу выпустить One UI 8.

Это будет хорошее решение, которое восстановит репутацию бренда, предоставляющего долгосрочные и своевременные обновления, что он заработал за эти годы.

Samsung не объявила дату выхода One UI 8, но, по данным отчетов, ожидается, что новые устройства Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 будут работать на One UI 8 сразу из коробки. Эти устройства будут выпущены в июле или начале августа 2025 года.

Google уже подтвердила, что Android 16 будет выпущен во втором квартале, то есть до июня 2025 года. Некоторые отчеты утверждают, что он может выйти уже в мае. В любом случае, Android 16 выйдет раньше, чем версии ОС в последние годы, что оставляет меньше времени на подготовку для Samsung и других брендов Android.