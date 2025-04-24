Какие устройства Samsung получат долгожданное обновление до Android 16: список

В сети раскрыт список смартфонов Samsung, которые получат обновление до One UI 8 на базе Android 16.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на китайский сайт в сфере технологий Gizmochina.
Серия Galaxy S:
Серия Galaxy Z:
Серия Galaxy Tab:
Серия Galaxy A:
Серия Galaxy M:
Серия Galaxy F:
Серия Galaxy XCover:
Это далеко не окончательный список. Он будет обновлен, как только появится официальная информация.
Samsung не хочет затягивать с выпуском One UI 8, как это было с One UI 7. Именно поэтому компания, как сообщается, решила пропустить промежуточные обновления, такие как One UI 7.1 и 7.1.1, и сразу выпустить One UI 8.
Это будет хорошее решение, которое восстановит репутацию бренда, предоставляющего долгосрочные и своевременные обновления, что он заработал за эти годы.
Samsung не объявила дату выхода One UI 8, но, по данным отчетов, ожидается, что новые устройства Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 будут работать на One UI 8 сразу из коробки. Эти устройства будут выпущены в июле или начале августа 2025 года.
Google уже подтвердила, что Android 16 будет выпущен во втором квартале, то есть до июня 2025 года. Некоторые отчеты утверждают, что он может выйти уже в мае. В любом случае, Android 16 выйдет раньше, чем версии ОС в последние годы, что оставляет меньше времени на подготовку для Samsung и других брендов Android.
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