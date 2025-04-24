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Какие устройства Samsung получат долгожданное обновление до Android 16: список

Когда и какие смартфоны Samsung обновятся до Android 16 (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В сети раскрыт список смартфонов Samsung, которые получат обновление до One UI 8 на базе Android 16.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на китайский сайт в сфере технологий Gizmochina.

Список устройств, которые получат обновление до Samsung One UI 8  

Серия Galaxy S:  

  • Galaxy S25 
  • Galaxy S25+ 
  • Galaxy S25 Ultra 
  • Galaxy S24 
  • Galaxy S24+ 
  • Galaxy S24 Ultra 
  • Galaxy S24 FE 
  • Galaxy S23 
  • Galaxy S23+ 
  • Galaxy S23 Ultra 
  • Galaxy S23 FE 
  • Galaxy S22 
  • Galaxy S22+ 
  • Galaxy S22 Ultra 
  • Galaxy S21 FE 

Серия Galaxy Z:  

  • Специальная версия Galaxy Z Fold 
  • Galaxy Z Fold 6 
  • Galaxy Z Fold 5 
  • Galaxy Z Flip 6 
  • Galaxy Z Flip 5 
  • Galaxy Z Fold 4 
  • Galaxy Z Flip 4 

Серия Galaxy Tab:  

  • Galaxy Tab S10+ 
  • Galaxy Tab S10 Ultra 
  • Galaxy Tab S10 FE 
  • Galaxy Tab S10 FE+ 
  • Galaxy Tab S9 FE 
  • Galaxy Tab S9 FE+ 
  • Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G) 
  • Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G) 
  • Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G) 
  • Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G) 
  • Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G) 
  • Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G) 
  • Galaxy Tab A9 
  • Galaxy Tab A9+ 

Серия Galaxy A:  

  • Galaxy A73 
  • Galaxy A56 
  • Galaxy A55 
  • Galaxy A54 
  • Galaxy A53 
  • Galaxy A36 
  • Galaxy A35 
  • Galaxy A34 
  • Galaxy A33 
  • Galaxy A25 
  • Galaxy A24 
  • Galaxy A23 
  • Galaxy A15 (LTE/5G) 
  • Galaxy A14 (LTE/5G) 
  • Galaxy A16 (LTE/5G) 
  • Galaxy A06 

Серия Galaxy M: 

  • Galaxy M56 
  • Galaxy M55s 
  • Galaxy M55 
  • Galaxy M54 
  • Galaxy M34 
  • Galaxy M53 
  • Galaxy M33 
  • Galaxy M16 
  • Galaxy M15 
  • Galaxy M06 

Серия Galaxy F: 

  • Galaxy F55 
  • Galaxy F54 
  • Galaxy F34 
  • Galaxy F16 
  • Galaxy F15 
  • Galaxy F06 

Серия Galaxy XCover: 

  • Galaxy XCover 7 
  • Galaxy XCover 7 Pro 

Это далеко не окончательный список. Он будет обновлен, как только появится официальная информация. 

Когда выйдет One UI 8 (Android 16)? 

Samsung не хочет затягивать с выпуском One UI 8, как это было с One UI 7. Именно поэтому компания, как сообщается, решила пропустить промежуточные обновления, такие как One UI 7.1 и 7.1.1, и сразу выпустить One UI 8. 

Это будет хорошее решение, которое восстановит репутацию бренда, предоставляющего долгосрочные и своевременные обновления, что он заработал за эти годы.  

Samsung не объявила дату выхода One UI 8, но, по данным отчетов, ожидается, что новые устройства Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 будут работать на One UI 8 сразу из коробки. Эти устройства будут выпущены в июле или начале августа 2025 года. 

Google уже подтвердила, что Android 16 будет выпущен во втором квартале, то есть до июня 2025 года. Некоторые отчеты утверждают, что он может выйти уже в мае. В любом случае, Android 16 выйдет раньше, чем версии ОС в последние годы, что оставляет меньше времени на подготовку для Samsung и других брендов Android.  

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