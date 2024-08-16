Які прикраси не слід надягати, щоб не накликати біду і горе

Знайдені прикраси

Знайдені прикраси можуть мати різну енергетику, залежно від того, хто їх носив раніше. Якщо прикраса була у людини з позитивною енергією, вона може приносити удачу. Але якщо попередній власник мав проблеми або негативні переживання, це може передатися і вам.

Слід бути особливо обережним з натільними хрестиками. Езотерики вважають, що знайдені хрестики можуть нести негативну енергію і приносити неприємності. Щоб уникнути можливих проблем, краще позбутися від таких знахідок і не приносити їх додому.

Вкрадені речі

Вкрадені речі, включаючи прикраси та коштовності, за повір'ями, ніколи не приносять щастя своєму новому власнику.

Наші предки вірили, що коли у вас щось вкрали, крадій забирає з собою весь ваш негатив і навіть ваші хвороби. Це означало, що зникнення прикрас чи інших цінностей могло мати не тільки матеріальні, але й енергетичні наслідки, очищуючи попереднього власника від негативу.

Штучне каміння

У сучасному світі штучне каміння стало популярним матеріалом для створення ювелірних виробів. Багато торгових домів спеціалізуються на виготовленні вишуканих прикрас із використанням штучного каміння, що дозволяє створювати доступні альтернативи коштовним мінералам. Такі вироби можуть виглядати досить ефектно та стильно, проте в них є свої особливості.

Езотерики вважають, що штучне каміння не несе в собі позитивної енергетики. На їхню думку, справжнє каміння, яке багато років перебувало в надрах землі, заряджається природною силою і позитивною енергією. Це енергетичне підґрунтя передається власнику прикраси, додаючи йому сили та захисту.

Штучне каміння, навпаки, не має такої енергетики, оскільки йому не було де набратися позитивної сили. До того, існує переконання, що штучні мінерали можуть навіть забирати сили свого власника, оскільки вони позбавлені тієї природної сили, яка притаманна натуральному камінню.

Речі з ломбарду

Логічно припустити, що речі, які потрапляють у ломбард, часто опиняються там не через щасливі обставини. Іноді вони є результатом фінансових труднощів або навіть кримінальних подій. Через це прикраси з ломбарду можуть нести на собі енергетику бідності та відчаю.

Перед тим як придбати дорогоцінну річ у ломбарді, варто пам'ятати, що ця, на перший погляд, приваблива прикраса може стати джерелом майбутніх проблем або навіть призвести до фінансових втрат.

Нещирі наміри

Щоб прикраси приносили радість і наповнювали життя позитивом, важливо, щоб вони були подаровані з чистими намірами та щирим серцем.

Коли людина дарує щось із добрими побажаннями, прикраса стає своєрідним талісманом, що притягує в життя щастя й удачу. Однак, якщо подарунок надходить від недоброзичливця, який заздрить або не бажає вам щастя, така річ може нести негативну енергетику.

Заздрість і злість, вкладені в подарунок, можуть негативно вплинути на ваше життя, притягуючи труднощі, неприємності та невдачі. Така прикраса, замість того щоб радувати, може стати джерелом неспокою, викликати відчуття незручності або постійні дрібні проблеми.

Щоб уникнути негативного впливу, радять позбавлятися від таких речей - передарувати їх або просто викинути.