Забобони про курей та півнів, у які споконвіків вірили наші предки

Кури та півні були частими героями народних прикмет і забобонів ще з давніх часів. Вважали, що за поведінкою цих птахів можна дізнатися майбутнє.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список забобонів та прикмет про курей, у які вірять люди.

Забобони про курей з усього світу

Стародавні римляни використовували птахів, щоб передбачати військові стратегії та результати важливих подій.

І до сьогодні існує багато забобонів про те, що курки можуть передбачати майбутнє, а також приносити удачу або нещастя::

Якщо курка перебігла вам дорогу, це принесе невдачу (Іллінойс, США).

Не викидайте волосся з гребінця на вулицю, бо воно може заплутатися в курячій ніжці. Якщо це станеться, у вас буде постійний головний біль (Туреччина).

Якщо курка забруднилась олією, скоро піде дощ. Це також знак вдалої риболовлі (Іллінойс, США).

Коли курки б'ються, це часто передвіщає жіночу сварку, при цьому вік птахів відповідає віку жінок.

Прикмети про півнів

Здавна спостереження за цими птахами, їх поведінкою і звуками використовуються для передбачення майбутнього. Існує багато прикмет, пов'язаних із півнями:

Почути крик півня у сутінках - до несподіваних новин

Якщо півень заспівав серед ночі - віщує смерть у сім'ї і присутність ангела смерті над вашим домом

Півень кукурікає перед дверима - до вас поспішають гості, якщо стоїть у дверях - очікуйте незнайомця

До світанку не чутно спів півня - погана ознака, віщує небезпеку

Якщо півень закукурікав у неділю на порозі вашого будинку - до невдач

Курка, що кричить - до нещастя.

Також раніше вірили, що крик півня може вказувати на присутність відьом на цій вулиці або в селі.

Значення півня та курки у християнстві

У ранньому християнстві курки та півні мали особливе місце. Про них згадується у кількох притчах із Біблії, символізуючи різні аспекти духовності та віри. Водночас курка не використовувалася як жертвопринесення в Старому Завіті, що підкреслює її особливий статус.

Півень, своєю чергою, став важливим символом Святого Петра. Він асоціюється зі світанком і сонцем, вказуючи на новий початок і просвітлення. Папа Григорій I вважав півня "найкращою емблемою для християнства", оскільки він символізував пробудження та слова Христа.

У IX столітті Папа Микола I зробив ще один крок уперед, ухваливши, що півень має бути поміщений на шпиль або купол кожної церкви, як нагадування про пророцтво про три зради Петра.