Какие украшения не следует надевать, чтобы не навлечь беду и горе

Некоторые украшения и драгоценности могут нести несчастье и горе своим владельцам. Важно понимать, какие именно украшения могут отрицательную энергию во избежание неприятностей.
РБК-Украина (проект Styler) собрало 5 случаев, когда не следует одевать украшения и драгоценности.
Найденные украшения могут иметь разную энергетику, в зависимости от того, кто их носил раньше. Если украшение было у человека с положительной энергией, оно может приносить удачу. Но если предыдущий владелец испытывал проблемы или негативные переживания, это может передаться и вам.
Следует быть особенно осторожным с нательными крестиками. Эзотерики считают, что найденные крестики могут нести отрицательную энергию и доставлять неприятности. Чтобы избежать возможных проблем, лучше избавиться от таких находок и не приносить их домой.
Украденные вещи, включая украшения и драгоценности, по поверьям, никогда не приносят счастья своему новому владельцу.
Наши предки верили, что когда у вас что-то украли, вор уносит с собой весь ваш негатив и даже ваши болезни. Это означало, что исчезновение украшений или других ценностей могло иметь не только материальные, но и энергетические последствия, очищая предыдущего собственника от негатива.
В современном мире искусственные камни стали популярным материалом для создания ювелирных изделий. Многие торговые дома специализируются на изготовлении изысканных украшений с использованием искусственных камней, что позволяет создавать доступные альтернативы ценным минералам. Такие изделия могут выглядеть довольно эффектно и стильно, но у них есть свои особенности.
Эзотерики считают, что искусственные камни не несут в себе положительной энергетики. По их мнению, настоящие камни, много лет находившиеся в недрах земли, заряжаются природной силой и положительной энергией. Эта энергетическая основа передается владельцу украшения, придавая ему силы и защиты.
Искусственные камни, наоборот, не имеют такой энергетики, поскольку ему негде было набраться положительной силы. К тому же существует убеждение, что искусственные минералы могут даже забирать силы своего владельца, поскольку они лишены той природной силы, которая присуща натуральным камням.
Логично предположить, что вещи, попадающие в ломбард, часто оказываются там не по счастливым обстоятельствам. Иногда они являются результатом финансовых затруднений или даже криминальных событий. Поэтому украшения из ломбарда могут нести на себе энергетику бедности и отчаяния.
Перед тем как приобрести драгоценную вещь в ломбарде, следует помнить, что это, на первый взгляд, привлекательное украшение может стать источником будущих проблем или даже привести к финансовым потерям.
Чтобы украшения доставляли радость и наполняли жизнь позитивом, важно, чтобы они были подарены с чистыми намерениями и искренним сердцем.
Когда человек дарит что-то с добрыми пожеланиями, украшение становится своеобразным талисманом, притягивающим к жизни счастье и удачу. Однако, если подарок поступает от недоброжелателя, завидующего или не желающего вам счастья, такая вещь может нести негативную энергетику.
Зависть и злость, вложенные в подарок, могут отрицательно повлиять на вашу жизнь, привлекая трудности, неприятности и неудачи. Такое украшение, вместо того, чтобы радовать, может стать источником беспокойства, вызвать ощущение неудобства или постоянные мелкие проблемы.
Чтобы избежать негативного влияния, советуют избавляться от таких вещей - передарить их или просто выбросить.
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При написании материала были использованы источники: Сайт "Ґанок", Lorel Diamonds.