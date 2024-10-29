Які предмети в домі ніколи не можна мити водою

Електроніка

Пристрої, такі як світильники, колонки, комп’ютерні клавіатури, категорично не можна чистити водою. Навіть невелика кількість вологи може проникнути всередину і пошкодити електроніку. Найкраще підходить мікрофіброва серветка, щоб акуратно видалити пил та бруд.

Для складніших забруднень можна скористатися маленьким ручним пилососом, м'якою щіткою або зубною щіткою. Не забувайте завжди відключати прилади від електромережі перед чищенням. Щоб уникнути проблем, намагайтеся мінімізувати кількість вологи навколо електроніки.

Дерев’яна підлога та меблі

Дерев’яні поверхні, зокрема підлога та меблі, схильні до деформації при контакті з водою, яка може призвести до тріщин і пошкодження. Краще відразу витирати пролиту рідину, а для регулярного прибирання використовувати пилосос.

Якщо необхідно протерти поверхню, вибирайте злегка вологу ганчірку, але обов’язково насухо витирайте. Для догляду за меблями варто використовувати спеціальний засіб для дерева, який не пошкоджує поверхню. Відразу після чищення меблі краще протерти насухо, щоб уникнути накопичення вологи.

Латунь та срібло

Багато латунних та срібних предметів мають захисне покриття, яке вода може пошкодити. Крім того, очищення від потемніння водою може тільки погіршити стан предмета. Для догляду краще використовувати спеціальні полірувальні засоби, які відновлюють блиск і захищають поверхню.

Це дозволяє уникнути появи нових плям та повертає виробам первозданний вигляд. Для цінних або антикварних предметів варто звертатися до фахівців, щоб уникнути ризику.

Замша, оксамит та велюр

Такі матеріали, як замша, оксамит і велюр, легко пошкоджуються від контакту з водою, що призводить до появи плям, облисіння та деформацій.

Для очищення цих матеріалів краще використовувати спеціальні чистячі засоби або просто акуратно протирати сухою серветкою. Деякі види шкіряних виробів допускають легке зволоження, але слід бути обережним і завжди читати інструкції по догляду.

Для меблів на основі цих матеріалів найкраще підходить регулярне чищення пилососом та м’яка щітка для видалення пилу. Це дозволяє зберігати вигляд і якість тканини.

Пористі природні матеріали

Матеріали, такі як мармур, граніт, тинькування та цегла, надзвичайно чутливі до вологи, яка може пошкодити їх захисне покриття. При втраті захисту вони легко піддаються виникненню плям та іншим пошкодженням.

Для прибирання мармуру чи граніту краще використовувати спеціальні чистячі засоби для цих матеріалів. Внутрішню цеглу також не варто мити водою, оскільки вона може втратити захисне покриття.

Для видалення бруду з таких поверхонь використовують щітку, злегка зволожену у чистячому засобі. Це допоможе зберегти структуру і захист матеріалів.