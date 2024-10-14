10 простих способів зробити квартиру на вигляд чистішою, ніж є насправді

Іноді до нас несподівано заходять гості, і часу на генеральне прибирання просто немає. У такі моменти кілька простих лайфхаків можуть допомогти швидко створити враження чистоти та порядку в домі.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало корисні поради, що робити, якщо ви хочете, щоб ваша оселя виглядала свіжою та охайною за короткий час.

Провітріть приміщення

Найшвидший спосіб освіжити атмосферу в домі - відкрити вікна та впустити трохи свіжого повітря. Це не лише позбавить неприємних запахів, а й створить відчуття чистоти. Навіть кілька хвилин провітрювання надасть оселі свіжий вигляд, особливо якщо на вулиці прохолодно.

Струсіть килимки біля входу

Бруд на килимках біля дверей може легко розповсюдитися по дому, коли гості пройдуть по нім. Швидко витрусіть або пропилососьте килимки, щоб уникнути цього. Чисті килимки одразу зроблять приміщення охайнішим.

Наповніть раковину водою

Якщо у вас немає часу вимити посуд, наповніть раковину мильною водою. Піна з миючого засобу приховає брудний посуд і зробить кухню охайнішою. Це простий спосіб уникнути неприємних поглядів на купу посуду.

Розставте книги та журнали

Акуратна організація предметів створює враження порядку. Складіть журнали та книги у стоси, розставте їх на полицях симетрично. Це допоможе позбутися відчуття безладу.

Винесіть сміття

Зберіть сміття по всьому дому, щоб воно не псувало вигляд приміщення. Швидке прибирання обгорток, паперів та непотрібних предметів миттєво зробить кімнати чистішими. Порожнє сміттєве відро також позбавить від неприємного запаху.

Замініть кухонні рушники

Свіжі кухонні рушники створюють враження, що кухня чиста та доглянута. Можна також замінити губку для миття посуду на нову, що додасть охайності кухонному простору.

Протріть поверхні столів

Чисті стільниці роблять кімнату доглянутою. Протріть обідній, журнальний та кухонний столи, щоб на них не було плям чи бруду. Це важлива деталь, яка одразу впадає в очі.

Закрийте непотрібні кімнати

Зосередьтеся на тих зонах дому, де будуть гості. Закрийте двері до спальні чи інших приміщень, де не плануєте приймати людей. Це допоможе зосередити увагу на чистих кімнатах.

Оновіть вигляд ванної кімнати

Швидке прибирання раковини та змішувача у ванній створить відчуття свіжості. Сховайте зубні щітки та інші особисті предмети, повісьте новий рушник. Це простий спосіб зробити ванну кімнату доглянутою.

Виправте подушки та пледи

Просто підправте диванні подушки та акуратно складіть пледи. Це створить затишний вигляд і додасть гостинності вашій оселі.