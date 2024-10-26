Ніколи не змішуйте ці 5 побутових хімікатів для прибирання: чому це вкрай небезпечно

Коли ми намагаємося швидко позбутися бруду та плям, інколи виникає спокуса поекспериментувати з різними хімічними засобами. Проте така ініціатива часто не тільки даремна, але й небезпечна для здоров'я та довкілля.

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, які побутові хімічні поєднання можуть мати негативні наслідки, і про них варто знати заздалегідь.

Відбілювач і оцет

На перший погляд, поєднання відбілювача з оцтом здається потужним рішенням для боротьби з будь-яким брудом. Однак при змішуванні цих засобів виділяється хлор у газоподібному стані.

Навіть при низькій концентрації він може спричинити подразнення дихальних шляхів, печіння у носі, кашель та сльозотечу. Цей газ вкрай небезпечний для здоров’я, тому експериментувати з таким поєднанням категорично не варто.

Відбілювач і спирт

Змішування відбілювача з будь-яким типом спирту - це ще одна небезпечна хімічна реакція. В результаті утворюється хлороформ - токсична речовина, відома багатьом з кримінальних фільмів.

Хлороформ може викликати подразнення шкіри та серйозні проблеми з диханням, а його вдихання може спричинити важкі наслідки для здоров'я. Ця комбінація особливо небезпечна, тож її варто уникати за будь-яку ціну.

Перекис водню і оцет

Комбінація перекису водню з оцтом створює пероксіоцтову кислоту - речовину з високою реакційною здатністю. Ця рідина здатна викликати сильне подразнення шкіри, очей та дихальних шляхів.

Вдихання її парів може призвести до проблем зі слизовими оболонками та бронхами, а також до головного болю та нудоти. Цей тандем є вкрай небезпечним і не повинен використовуватися у побутових умовах.

Засоби для прочищення труб від різних виробників

Якщо вам здалося, що використання кількох засобів для прочищення труб від різних виробників прискорить процес, це велика помилка.

Поєднання різних хімічних компонентів може спричинити небажані реакції: від шипіння і виплеску реагентів до вибуху труб. Крім того, утворюються токсичні гази, які можуть обпекти слизові оболонки дихальних шляхів та викликати серйозні травми.

Нашатирний спирт і оцет

Поєднання нашатирного спирту з оцтом може призвести до утворення розчину з дуже високим рівнем pH, що здатен спричинити сильний хімічний опік шкіри.

Крім того, виділяються різкі пари, які дратують слизові оболонки і можуть викликати проблеми з диханням. Така хімічна реакція небезпечна для здоров’я і може призвести до серйозних наслідків.