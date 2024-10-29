Какие предметы в доме никогда нельзя мыть водой

Электроника

Устройства, такие как светильники, колонки, компьютерные клавиатуры, нельзя чистить водой. Даже небольшое количество влаги может проникнуть внутрь и повредить электронику. Лучше всего подходит микрофибровая салфетка, чтобы аккуратно удалить пыль и грязь.

Для более сложных загрязнений можно воспользоваться маленьким ручным пылесосом, мягкой щеткой или зубной щеткой. Не забывайте всегда отключать приборы от сети перед чисткой. Чтобы избежать проблем, старайтесь минимизировать количество влаги вокруг электроники.

Деревянный пол и мебель

Деревянные поверхности, в частности пол и мебель, подвержены деформации при контакте с водой, которая может привести к трещинам и повреждениям. Лучше сразу вытирать пролитую жидкость, а для регулярной уборки использовать пылесос.

Если необходимо протереть поверхность, выбирайте слегка влажную тряпку, но обязательно вытирайте насухо. Для ухода за мебелью следует использовать специальное средство для дерева, которое не повреждает поверхность. Сразу после чистки мебель лучше протереть досуха, чтобы избежать накопления влаги.

Латунь и серебро

Многие латунные и серебряные предметы имеют защитное покрытие, которое вода может повредить. Кроме того, очистка от потемнения водой может только усугубить состояние предмета. Для ухода лучше использовать специальные полировальные средства, восстанавливающие блеск и защищающие поверхность.

Это позволяет избежать новых пятен и возвращает изделиям первозданный вид. Для ценных или антикварных предметов следует обращаться к специалистам во избежание риска.

Замша, бархат и велюр

Такие материалы, как замша, бархат и велюр, легко повреждаются от контакта с водой, что приводит к появлению пятен, облысению и деформациям.

Для очищения этих материалов лучше использовать специальные чистящие средства или просто аккуратно протирать сухой салфеткой. Некоторые виды кожаных изделий допускают легкое увлажнение, но следует соблюдать осторожность и всегда читать инструкции по уходу.

Для мебели на основе этих материалов лучше подходит регулярная чистка пылесосом и мягкая щетка для удаления пыли. Это позволяет сохранять вид и качество ткани.

Пористые природные материалы

Материалы, такие как мрамор, гранит, штукатурка и кирпич, очень чувствительны к влаге, которая может повредить их защитное покрытие. При потере защиты они легко поддаются возникновению пятен и другим повреждениям.

Для уборки мрамора или гранита лучше использовать специальные очищающие средства для этих материалов. Кирпич внутри также не следует мыть водой, поскольку он может потерять защитное покрытие.

Для удаления грязи с таких поверхностей используют щетку, слегка увлажненную в чистящем средстве. Это поможет сохранить структуру и защиту материалов.