Які помилки у приготуванні супу зіпсують його смак: не робіть так

Чому потрібно дотримуватися послідовності

Смачний, ситний та корисний суп виходить не лише завдяки якісним та свіжим продуктам. Дуже важливою є технологія приготування.

Деяким інгредієнтам потрібно для розкриття смаку всього 10 хвилин у гарячій воді, а деяким більше пів години. При порушенні черговості додавання продуктів смак супу може істотно зміниться і навіть зіпсуватися.

Які продукти потрібно додавати в суп наприкінці

Морепродукти

Багато морепродуктів при тривалій термічній обробці стають гумовими. Якщо у вас суп із креветками, мідіями, кальмарами – ніколи не кладіть їх у каструлю на початку приготування. Зазвичай їх додають за 3-5 хвилин до вимкнення вогню.

Сметана, вершки, білий йогурт

Ці продукти додають легку приємну кислинку, роблять суп ніжнішим та вершковим. Але якщо ви відправите в каструлю молочні продукти раніше часу, то вони згорнуться і плаватимуть білими пластівцями у каструлі.

Найкраще - додати в той момент, коли ви вимкнули вогонь або безпосередньо перед подачею на стіл. Якщо справа стосується борщу, то варто подавати сметану окремо – щоб кожен міг покласти потрібну кількість.

Твердий сир

У сирі містяться жири та додавати його в каструлю на початку приготування категорично не можна. Масло випливе із сиру та зіпсує весь смак страви. Сир додаємо або за 5-7 хвилин до кінця готування, або у вже готову страву.

Яйця

Якщо у вас у рецепті супу є яйця, то додавайте їх наприкінці приготування. Якщо ви зробите це раніше, то вони стануть гумовими на смак.

Оцет, гострі соуси

Ці добавки потрібно додавати наприкінці готування і не варто ними зловживати – смак супу може бути безнадійно зіпсований. Замість пікантних ноток, легкої кислинки ви ризикуєте отримати страву, яку їсти не можна.

Свіжа зелень

Пікантність будь-якого супу – свіжа зелень. Але якщо ви закинете її в каструлю на початку приготування або в середині - зіпсуєте страву. Постраждає не лише смак, а й вигляд – переварена зелень виглядає зовсім не апетитно. Тому - свіжу зелень потрібно додавати наприкінці.