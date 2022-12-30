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Какие ошибки в приготовлении супа испортят его вкус: не делайте так

Какие ошибки в приготовлении супа совершать нельзя (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Супы варят в каждом доме, особенно зимой. Это питательное блюдо, которое помогает насытиться, согревает, придает сил и поставляет организму нужные полезные вещества. Сварить самый простой суп может даже неопытный кулинар.

Однако есть нюансы, о которых знают не все. Например, какие ингредиенты нужно добавлять в самом конце приготовления, чтобы суп был вкусным. Об этом - читайте ниже.

Почему нужно соблюдать последовательность

Вкусный, сытный и полезный суп получается не только благодаря качественным и свежим продуктам. Очень важна технология приготовления.

Некоторым ингредиентам нужно для раскрытия вкуса всего 10 минут в горячей воде, а некоторым - более получаса. При нарушении очередности добавления продуктов, вкус супа может существенно изменится и даже испортиться.

Какие продукты нужно добавлять в суп в конце

Морепродукты

Многие морепродукты при долгой термической обработке становятся резиновыми. Если у вас суп с креветками, мидиями, кальмарами - никогда не кладите их в кастрюлю в начале готовки. Обычно их добавляют за 3-5 минут до выключения огня.

Сметана, сливки, белый йогурт

Эти продукты добавляют легкую приятную кислинку, делают суп более нежным и сливочным. Но если вы отправите в кастрюлю молочные продукты раньше времени, то они свернутся и будут плавать белыми хлопьями в вашей кастрюле.

Самое оптимальное - добавить в тот момент, когда вы выключили огонь или непосредственно перед подачей на стол. Если дело касается борща, то стоит подавать сметану отдельно - чтобы каждый мог положить нужное количество.

Твердый сыр

В сыре содержатся жиры и добавлять его в кастрюлю в начале готовки категорически нельзя. Масло вытечет из сыра и испортит весь вкус блюда. Сыр добавляем либо за 5-7 минут до конца готовки, либо уже в готово блюдо.

Яйца

Если у вас в рецепте супа есть яйца, то добавляйте их в конце готовки. Если вы сделаете это раньше, то они станут на вкус резиновыми.

Уксус, острые соусы

Эти добавки нужно добавлять в самом конце готовки и не стоит ими злоупотреблять - вкус супа может быть безнадежно испорчен. Вместо пикантных ноток, легкой кислинки вы рискуете получить блюдо, которое есть нельзя.

Свежая зелень

Пикантность любого супа - свежая зелень. Но, если вы забросите ее в кастрюлю в начале приготовления или в середине - испортите блюдо. Пострадает не только вкус, но и вид - переваренная зелень выглядит совсем не аппетитно. Поэтому - свежую зелень нужно добавлять в самом конце.

Кстати, ранее мы писали о том, какие ошибки в приготовлении "Оливье" могут испортить салат.

А еще рассказывали о том, какие 5 кулинарных мифов нам мешают на кухне.

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