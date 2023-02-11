Які помилки у догляді викликають темні круги під очима і як їх позбутись: поради косметолога

Темні круги під очима виникають із багатьох причин. На це впливає як спадковий фактор, так і неправильний догляд за шкірою. Аби ефективно позбутись цього косметичного недоліку, слід спершу визначити, чому круги з'явились. А вже відштовхуючись від цього, підібрати правильні процедури та догляд за обличчям.

Про це розповіла косметолог Оксана Пашковська на сторінці Instagram .

Як визначити причину темних кругів

"Причин виникнення багато. Деякі можна скоригувати доглядовою косметикою, деякі - процедурами у косметолога, деякі тільки хірургічно. Щоб розібратись, що допоможе саме вам, потрібно встановити причину. Є дві групи - круги, викликані накопиченням пігменту і круги, спричинені виразною видимістю судин", - пояснює лікар.

Пашковська радить провести кілька домашніх тестів, аби попередньо визначити причину появи кругів під очима. Слід зробити наступні кроки:

Проаналізуйте відтінок темних кругів.Ті, що зумовлені пігментацією, будуть коричневі.

Легко ущипніть шкіру під очима. Якщо темна - причина в пігментації. Якщо світліша, то проблема у судинах.

Легко натисніть на шкіру, якщо світліша - винні судини.

Ці тести дають зрозуміти орієнтовні причини, точну може встановити косметолог.

Які причини появи кругів

Надмірна гіперпігментація виникає з кількох причин:

генетична схильність, подивіться чи багато серед ваших родичів людей із такими кругами.

ультрафіолетове випромінювання - воно стимулює вироблення меланіну.

запальний процес шкіри навколо очей. Постзапальна пігментація виникає через екзему, алергію, гіперчутливість до косметики. Запалення супроводжується подразненням, свербінням, бажанням терти шкіру, а це пошкоджує судини.

сухість шкіри, що супроводжується свербінням. Також спричинити круги може сильне тертя шкіри під час демакіяжу і використання деяких лікувальних крапель.

Судинні круги виникають через особливості шкіри. У зоні навколо очей шкіра дуже тонка, а судини розташовані близько до поверхні. Чим тонша і прозоріша шкіра, тим помітніші вони будуть.

Також впливають вік та ультрафіолетове випромінювання. Через них знижується вміст колагену у шкірі і вона стає тоншою.

Другий фактор - розширення судин. Це може бути венозний застій через втому, виснаження, дефіцит сну.

Судини можуть розширюватися через алергії, закладеність носа і пазух, через примружування очей, якщо у вас поганий зір. Або через перенапруження, якщо тривалий час проводите перед комп'ютером чи екранами.

Охолоджені патчі допоможуть зменшити набряки під очима (фото: freepik)

Також індивідуальна анатомія людини може утворювати ефект темних кругів. Наприклад. глибоко посаджені очі, або заглиблення очної западини, а також зменшення жирового прошарку під очима, що виникає через вік або значну втрату ваги.

Важливою є і якість шкіри. Сітка дрібних зморшків погано відбиває світло і через це круги стають помітнішими. Також стан шкіри погіршує поганий сон.

Вірне визначення причини появи кругів дозволяє підібрати процедури та догляд за шкірою, і спосіб, як позбутись цього недоліку.

Як позбутись темних кругів

Для роботи з судинними кругами використовуються тонізуючі речовини - наприклад кофеїн. Він звужує судини, зменшує набряк та почервоніння.

Зробити шкіру менш прозорою, а судини менш видимими допоможуть компоненти, що стимулюють синтез колагену або ущільнюють шкіру. А це засоби з вітаміном С, молочною та саліциловою кислотими.

В роботі з гіперпігментації використовують освітлюючі компоненти, гідрохінон, коєву і фітинову кислоти, ретин, вітамін С.

Для попередження гіперпігментації, що викликане ультрафіолетом - користуйтесь сонцезахисними окулярами та кремами.

Не допускайте зневоднення шкіри. Адже воно робить кола більш помітними, зумовлюючи дрібні зморшки. Водночас зволожена шкіра є більш пружною, рівною сяючою. А міцний бар'єр попереджує запалення та подразнення шкіри.

Використовуйте косметичні засоби з гіалуроновою кислотою, гліцерином, скваланом, холестеролом, жирними кислотами, молочною кислотою, із пантенолом, пептидом. Пийте достатньо води.

Набряку допоможе легкий масаж навколо очей і прохолодні компреси. Наприклад, пакетики зеленого чаю чи патчі з холодильника. Холод звужує судини, тонізує, зменшує набряки.

Для попередження набряку регулюйте кількість солі, що ви споживаєте.

Якщо ви схильні до алергій, то вибирайте гіпералергійні подушки та часто змінюйте їх. Уникайте віддушок у засобах догляду за шкірою обличчя.

Які процедури допомагають при кругах під очима

Зменшити видимість темних кругів можна за допомогою ряду косметичних процедур. Зокрема ефективними є:

освітлюючі пілінги, лазерна терапія, трансплантація жирової тканини;

покращення стану шкіри через зволоження і стимуляції вироблення колагену - мезотерапія, редермалізація;

якщо темні кола спровоковані глибокою борозною, допоможуть філери - гіалуронова кислота заповнить провалини під очима і зробить їх менш помітними;

за допомогою лазеру можна видалити видимі судини та стимулювати вироблення колагену.

Деякі косметичні процедури допоможуть позбутись кругів під очима (фото: freepik)

Як замаскувати темні круги макіяжем

Використовуйте правильну базу для макіяжу - спершу освітлюючий праймер, потім нанесіть консилер. Він має бути світлішим на кілька тонів за колір вашої шкіри.

Орієнтуйтесь на тон темних кіл. Якщо вони червонуваті - підійде консилер з жовтувато-зеленим відтінком, якщо круги - блакиті чи сірі - використовуйте засоби із теплими персиковими тонами.

Далі нанесіть тональну основу на все обличчя. Не використовуйте хайлайтери високо на вилицях та блискучі тіні на повіках. Контраст підкреслить темні круги.

Під час зняття макіяжу не допускайте тертя, щоб не викликати запалення. Використовуйте якісні засоби, які ефективно розчиняють косметику, не пошкоджуючи шкіру.