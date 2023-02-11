Какие ошибки в уходе вызывают темные круги под глазами и как их избавиться: советы косметолога
Темные круги под глазами возникают по многим причинам. На это влияет как наследственной фактор, так и неправильный уход за кожей. Чтобы эффективно избавиться от этого косметического недостатка, следует сначала определить, почему круги появились. А уж отталкиваясь от этого, подобрать правильные процедуры и уход за лицом.
Об этом рассказала косметолог Оксана Пашковская на странице Instagram.
Как определить причину темных кругов
"Причин возникновения много. Некоторые можно скорректировать косметикой по уходу, некоторые - процедурами у косметолога, некоторые только хирургически. Чтобы разобраться, что поможет именно вам, нужно установить причину. Есть две группы - круги, вызванные накоплением пигмента и круги, вызванные выразительной видимостью сосудов", - объясняет врач.
Пашковская рекомендует провести несколько домашних тестов, чтобы предварительно определить причину появления кругов под глазами. Следует сделать следующие шаги:
- Проанализируйте оттенок темных кругов. Те, что обусловлены пигментацией, будут коричневые.
- Легко ущипните кожу под глазами. Если темная - причина в пигментации. Если светлая, то проблема в сосудах.
- Легко нажмите на кожу, если светлее - виноваты сосуды.
Эти тесты дают понять ориентировочные причины, точную может установить косметолог.
Какие причины появления кругов
Чрезмерная гиперпигментация возникает по нескольким причинам:
- генетическая предрасположенность, вспомните много ли среди ваших родственников людей с такими кругами.
- ультрафиолетовое излучение - оно стимулирует выработку меланина.
- воспалительный процесс кожи вокруг глаз. Поствоспалительная пигментация возникает из-за экземы, аллергии, гиперчувствительности к косметике. Воспаление сопровождается раздражением, зудом, желанием тереть кожу, а это повреждает сосуды.
- сухость кожи, сопровождающаяся зудом. Также вызвать круги может сильное трение кожи во время демакияжа и использование некоторых лечебных капель.
Сосудистые круги возникают из-за особенностей кожи. В зоне вокруг глаз кожа очень тонкая, а сосуды расположены близко к поверхности. Чем тоньше кожа, тем заметнее они будут.
Также влияют возраст и ультрафиолетовое излучение. Из-за них снижается содержание коллагена в коже и она становится тоньше.
Второй фактор - расширение сосудов. Это может быть венозный застой из-за усталости, истощения, дефицита сна.
Сосуды могут расширяться из-за аллергии, заложенности носа и пазух, из-за прищуривания глаз, если у вас плохое зрение. Или из-за перенапряжения, если проводите длительное время перед компьютером или экранами.
Охлажденные патчи помогут снизить отеки под глазами (фото: freepik)
Также личная анатомия человека может образовывать эффект черных кругов. К примеру глубоко посаженные глаза, или углубление глазной впадины, а также уменьшение жировой прослойки под глазами, возникающее из-за возраста или значительной потери веса.
Важно и качество кожи. Сетка мелких морщин может плохо отражать свет и из-за этого круги становятся заметнее. Также состояние кожи ухудшает и влияет плохой сон.
Правильное определение причины появления кругов позволяет подобрать процедуры и уход за кожей и способ, как избавиться от этого недостатка.
Как избавиться от темных кругов
Для работы с сосудистыми кругами используются тонизирующие вещества - например кофеин. Он сужает сосуды, уменьшает отек и красноту.
Сделать кожу менее прозрачной, а сосуды менее видимыми помогут компоненты, стимулирующие синтез коллагена или уплотняющие кожу. А это средства с витамином С, молочной и салициловой кислотами.
В работе с гиперпигментацией используют осветительные компоненты, гидрохинон, коевую и фитиновую кислоты, ретин, витамин С.
Для предупреждения гиперпигментации, вызванной ультрафиолетом - пользуйтесь солнцезащитными очками и кремами.
Не допускайте обезвоживания кожи. Ведь оно делает круги более заметными, обусловливая мелкие морщинки. В то же время увлажненная кожа более упругая, ровная сияющая. А крепкий барьер предупреждает воспаление и раздражение кожи.
Используйте косметические средства с гиалуроновой кислотой, глицерином, скваланом, холестеролом, жирными кислотами, молочной кислотой, с пантенолом, пептидом. Пейте достаточно воды.
Отеку поможет легкий массаж вокруг глаз. Прохладными компрессами. К примеру, пакетиками зеленого чая или патчами из холодильника. Холод сужает сосуды, тонизирует, уменьшает отеки.
Для предупреждения отека регулируйте количество потребляемой соли.
Если вы подвержены аллергиям, то выбирайте гипераллергические подушки и часто меняйте их. Избегайте отдушек в средствах по уходу за кожей лица.
Какие процедуры помогают при кругах под глазами
Уменьшить видимость темных кругов можно с помощью ряда косметических процедур. В частности эффективны:
- осветительные пилинги, лазерная терапия, трансплантация жировой ткани;
- улучшение состояния кожи из-за увлажнения и стимуляции выработки коллагена - мезотерапия, редермализация;
- если темные круги спровоцированы глубокой бороздой, помогут филеры - гиалуроновая кислота заполнит провалины под глазами и сделает их менее заметными;
- с помощью лазера можно удалить видимые сосуды и стимулировать выработку коллагена.
Некоторые косметические процедуры помогут избавиться от кругов под глазами (фото: freepik)
Как замаскировать темные круги макияжем.
Используйте правильную базу для макияжа - сначала осветительный праймер, затем нанесите консилер. Он должен быть светлее на несколько тонов цвета вашей кожи.
Ориентируйтесь на тон темных кругов. Если они красноватые - подойдет консилер с желтовато-зеленым оттенком, если круги - голубые или серые - используйте средства с теплыми персиковыми тонами.
Далее нанесите тональное основание на все лицо. Не используйте хайлайтеры высоко на скулах и блестящие тени на веках. Контраст подчеркнет темные круги.
Во время снятия макияжа не допускайте трения, чтобы не вызвать воспаления. Используйте качественные средства, эффективно растворяющие косметику, не повреждая кожу.
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