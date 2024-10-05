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Які піджаки вважають наймоднішими цієї осені: стилістка пояснила, на що звернути увагу

Варіанти з модними жакетами на осінь (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Жакет, піджак чи блейзер - це універсальна річ на всі випадки життя. Його можна одягнути з джинсами на прогулянку, з вечірньою сукнею в театр або на побачення, а також із класичними штанами на ділову зустріч.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Олени Шевченко в Instagram розповідає, на які моделі звернути увагу в цьому сезоні.

Серед трендових моделей вона рекомендує звернути увагу на оверсайз. Такий жакет радуватиме вас не один сезон і з ним можна створити величезну кількість небанальних образів.

Ще одна рекомендація - приталений жакет.

"Робить шикарний силует, але підійде фігурам або прямокутникам, або з виразною талією. Але обережно - він не повинен розходитися в зоні стегон", - наголосила стилістка.

У трендах також піджаки з натуральної та штучної шкіри - що стосується цього матеріалу Шевченко рекомендує віддавати перевагу природним відтінкам.

"Моя думка: брати природні відтінки. Молочний, чорний, коричневий, зелений приглушений, бордо, червоний. Яскрава шкіра іноді надає "дешевого" вигляду виробу", - наголосила стилістка.

Для святкових образів можна приглянути жакет-смокінг, а для повсякденних - замшевий, який зараз на піку популярності.

"Жакет-смокінг. У мене є куплений у секонді у чоловічому відділі. Раджу пошукати там не за всі гроші світу. Шикарно виглядає і легко впишеться у святкові образи", - підсумувала стилістка.

Ще один варіант - укорочений. Така модель ідеально доповнить брюки чи спідниці із високою лінією талії.

 

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