Які піджаки вважають наймоднішими цієї осені: стилістка пояснила, на що звернути увагу

Жакет, піджак чи блейзер - це універсальна річ на всі випадки життя. Його можна одягнути з джинсами на прогулянку, з вечірньою сукнею в театр або на побачення, а також із класичними штанами на ділову зустріч.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Олени Шевченко в Instagram розповідає, на які моделі звернути увагу в цьому сезоні.
Серед трендових моделей вона рекомендує звернути увагу на оверсайз. Такий жакет радуватиме вас не один сезон і з ним можна створити величезну кількість небанальних образів.
Ще одна рекомендація - приталений жакет.
"Робить шикарний силует, але підійде фігурам або прямокутникам, або з виразною талією. Але обережно - він не повинен розходитися в зоні стегон", - наголосила стилістка.
У трендах також піджаки з натуральної та штучної шкіри - що стосується цього матеріалу Шевченко рекомендує віддавати перевагу природним відтінкам.
"Моя думка: брати природні відтінки. Молочний, чорний, коричневий, зелений приглушений, бордо, червоний. Яскрава шкіра іноді надає "дешевого" вигляду виробу", - наголосила стилістка.
Для святкових образів можна приглянути жакет-смокінг, а для повсякденних - замшевий, який зараз на піку популярності.
"Жакет-смокінг. У мене є куплений у секонді у чоловічому відділі. Раджу пошукати там не за всі гроші світу. Шикарно виглядає і легко впишеться у святкові образи", - підсумувала стилістка.
Ще один варіант - укорочений. Така модель ідеально доповнить брюки чи спідниці із високою лінією талії.
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