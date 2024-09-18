Нестаріюча класика: які моделі жакетів ніколи не вийдуть із моди (фото)

Багато хто з нас любить початок осені з її прохолодою вранці, але все ще теплими і навіть спекотними днями, коли можна продовжувати носити улюблені літні сукні та відкрите взуття. Однак вечорами все ж таки хочеться накинути на плечі легку куртку або піджак.

Чорний піджак

Піджак, блейзер або жакет - це база, яка має бути в гардеробі кожної модниці. Ви можете підібрати його у брендовому магазині або ж пошити на замовлення за своїми мірками.

Це може бути класичний піджак строгого та прямого крою або ж неформальний варіант - блейзер, який вигідно поєднується з джинсами, футболками та кедами. Для стильного офісного луку надягайте трендові капрі, блузку і зверху накиньте чорний жакет. Доповнять образ мюлі на невеликому підборі-"чарочці" та клатч.

Варіант із чорним піджаком (фото: instagram.com/sylviemus_)

Чорний блейзер можна носити також з ременем - такий прийом візуально підкреслить талію та зробить образ цікавішим. Одягайте улюблені джинси, базову білу сорочку та чорний жакет. А доповнять лук тонкий пояс та мініатюрна сумочка.

Як носити ремінь поверх піджака (фото: instagram.com/sylviemus_)

Приталений жакет

Як відомо, у тренді жіночність, тому вибирайте подовжений жакет приталеного крою. Носити його можна зі спідницею максі з такої ж костюмної тканини або підібрати штани контрастного кольору. Доповнять лук трендові балетки або човники на підборах.

Лук для офісу (фото: instagram.com/deborabrosa)

Теплий піджак

Жакет з вовни може стати в нагоді вам в більш прохолодні осінні дні, якщо у вас немає теплого пальта. Вибирайте модель оверсайз для створення багатошарових стильних образів.

Варіант на холодну осінь (фото: instagram.com/anoukyve)

Шкіряний жакет

Також у моді залишаються речі з натуральної шкіри та еко-шкіри. Тому чорний шкіряний жакет все ще на піку популярності. Для повсякденного луку додайте прямі джинси, гольф-водолазку, а також шкіряний піджак. Доповнять образ стильні чоботи-"козаки".

Шкіряний піджак на осінь (фото: instagram.com/ingridedvinsen)

Замшевий піджак

Ще один тренд цього року - замша, а найтрендовіша річ на осінь - замшевий піджак коричневого відтінку. Його можна поєднувати як із прямими джинсами білого кольору для повсякденних образів, так і з ошатними сукнями для виходу у світ.

Замшевий піджак (фото: instagram.com/georgia_3.0)

Піджак кольору бургунді

Також у тренді всі відтінки червоного, особливо насичений винний колір або, як його ще називають, бургунді. Він добре поєднується з базовими кольорами, але в той же час створює ефект розкоші та підкреслює ваш витончений смак.

Трендовий відтінок на осінь 2024 року (фото: instagram.com/modedamour)