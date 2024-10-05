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Какие пиджаки считают самыми модными этой осенью: стилистка объяснила, на что обратить внимание

Варианты с модными жакетами на осень (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Жакет, пиджак или блейзер - это универсальная вещь на все случаи жизни. Его можно надеть с джинсами на прогулку, с вечерним платьем в театр или на свидание, а также с классическими брюками на деловую встречу.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост стилистки Елены Шевченко в Instagram рассказывает, на какие модели обратить внимание в этом сезоне.

Среди трендовых моделей она советует обратить внимание на оверсайз. Такой жакет будет радовать вас не один сезон и с ним можно создать огромное количество небанальных образов.

Еще одна рекомендация - приталенный жакет.

"Делает шикарный силуэт, но подойдет фигурам либо прямоугольникам, либо с выразительной талией. Но осторожно - он не должен расходиться в зоне бедер", - подчеркнула стилистка.

В трендах также пиджаки из натуральной и искусственной кожи – что касается, этого материала Шевченко рекомендует отдавать предпочтение естественным оттенкам.

"Мое мнение: брать естественные оттенки. Молочный, черный, коричневый, зеленый приглушенный, бордо, красный. Яркая кожа иногда дает "дешевый" вид изделия", - подчеркнула стилистка.

Для праздничных образов можно присмотреть жакет-смокинг, а для повседневных - замшевый, который сейчас на пике популярности.

"Жакет-смокинг. У меня есть купленный в секонде в мужском отделе. Советую поискать там не за все деньги мира. Шикарно смотрится и легко впишется в праздничные образы", - подытожила стилистка.

Еще один вариант - укороченный. Такая модель идеально дополнит брюки или юбки с высокой линией талии.

 

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