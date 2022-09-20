Які підносять молитви на Різдво Богородиці про дітей, зцілення і заступництво

Різдво Пресвятої Богородиці християни традиційно відзначають 21 вересня. У це перше дванадесяте свято церковного року, яке також називали Друга Пречиста та Богородичне свято, віруючі моляться Діві Марії про заступництво, відвідують служби у храмах, дотримуються посту.

Як вважається, молитви на Різдво Пресвятої Богородиці про дітей, їх народження, щастя і здоров'я мають особливу силу. Які слова підносять до Пречистої та про що просять - читайте у матеріалі нижче.

Як слід молитися

Читати можна і стандартні молитвослови, і висловлювати вдячність та прохання своїми словами та фразами. Робити це можна і в церквах коло образів, і просто вдома, при запаленій свічці, у спокої та тиші. Головне робити це від щирого серця, відкинувши гординю й очистивши помисли від будь-якого негативу.

Додамо, що існувала така традиція, за якою жінки, які не мають дітей, накривали стіл до цього свята і запрошували бідних, щоб ті пригощалися наїдками та молилися Богородиці за їхніх майбутніх дітей.

Вірили, що Пресвята Богородиця після щирої молитви подружжя могла дарувати народження довгоочікуваного чада.

Ще Мати Божу просять також про возз'єднання сім'ї, допомогу в налагодженні стосунків та кохання між подружжям, щоб не було образ та сварок.

Молитва Пресвятій Богородиці про захист дітей

О, Пресвята Владичице Діво Богородице, спаси і збережи під покровом Твоїм моїх дітей (імена), усіх отроків, отроковиць і немовлят, хрещених і безіменних і в утробі матері, що носяться.

Укрий їх ризою Твого материнства, виконай їх у страху Божому і послуху батькам, умоли Господа мого і Сина Твого, нехай дарує їм корисне для спасіння їх. Вручаю їх на Материнський розсуд Твій, яко Ти єси Божественний Покров рабам Твоїм. Матір Божа, введи мене в образ Твого материнства небесного. Вилікуй душевні і тілесні рани дітей моїх (імена), моїми гріхами завдані. Вручаю дитя моє цілком Господа мого Ісуса Христа, і Твоєму, Пречиста, небесному заступництву. Амінь.

Як молитися про зцілення

Царице моя Преблагая, Надіє моя Богородице! Заступнице сиріт і подорожніх Пристановище! Скорботних Радосте, ображених Покровительнице. Бачачи мою біду, бачачи мою скорботу, поможи мені як немічному, покермуй мною як подорожнім. Образу мою знаючи, розріши її, як бажаєш.

Бо не маю іншої помочі, окрім Тебе, ані іншої заступниці, ані благої утішительниці, лише Тебе, о, Богомати, що збереже й покриє мене по віки віків. Амінь.

Молитва Пресвятій Богородиці про зачаття дитини

О, Всемилосердна, Добра і Щира Захиснице наша, Пані Богородице, що пізнала щастя Материнства, в якому хвилювання, надії, тривоги і страждання всіх матерів земних приняла, не залиш молитвами Твоїми припадаючих до святої і чудотворної ікони Твоєї раб цих (імена) і випроси у Сина Свого, і всіх Бога безплодства закінчення, в пологах допомога і благочаддя, немовлям же їх надійний покрив і захист.

Зглянься, Пречиста Мати, на рабів Твоїх цих, союзом подружнім сполучених, благаючих допомоги Твоєї, нехай буде на них милість Твоя, нехай будуть плідні і побачать сини синів своїх аж до третього й четвертого роду, і до бажаної старості доживуть і ввійдуть у Царство Небесне Твого Сина і Господа нашого Ісуса Христа, Якому належить всяка слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом на віки. Амінь.

Молитва про прощення та заступництво

О, Пресвята Владичице, Христа Спасителя нашого Богообрана Мати, у Бога святими молитвами випитана, Богу посвячена і Богом кохана!

Хто Тобі невблаганний або хто не заспіває, Твого преславного Різдва. Бо Твоє Різдво було початком спасіння людей, і ми, сидячи в темряві гріхів, бачимо Тебе, Неприступного Світла оселю. Заради цього витійствуюча мова не може піснословити Тебе на надбання. Бо серафим піднялася Ти, Пречиста. Обидва прийми від негідних раб Твоїх теперішнє похвалення і не відкинь молитви нашої.

Твою велич сповідуємо, Тобі в розчуленні припадаємо і швидку в заступі чадолюбну і благосерду Матір зухвало просимо: благай Сина Твого і Бога нашого дарувати нам, що багато грішить, щире покаяння і благочесне життя, даймо можливість чинити.

Зненавидимо вся зла, укріплюємо і Божественною благодаттю у доброму волі нашому. Ти безсоромна надія наша в годину смерті, даруй нам християнську кончину, безбідну ходу на страшних поневіряннях повітряних і спадщину вічних і невимовних благ Царства Небесного, та з усіма святими немовко сповідуємо Твій про нас заступ і нехай славимо єдиного Істинного Бога, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Велична молитва "Богородице Діво, радуйся"

Богородице Діво, радуйся, Благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна Ти в жонах, і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших.