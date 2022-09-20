Різдво Богородиці 2022: що заборонено робити, аби не накликати біду

21 вересня християни східного обряду святкуватимуть Різдво Пресвятої Богородиці, яке в народі називають Другою (Малою) Пречистою. Цей день приурочений до народження Діви Марії, матері Ісуса Христа, і вважається одним з дванадесятих свят - найважливіших після Великодня.

Що не можна робити у свято - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Що не можна робити в цей день

В цей день не можна сваритися, бажати зла іншій людині або думати про когось погано. Помисли в цей день мають бути тільки світлі і чисті, бо погані й лихі повернуться до вас.

Забороняється відмовляти у проханні про допомогу, інакше може спіткати лихо і допомога знадобиться вам самим.

Цього дня не можна зловживати алкоголем, переїдати і влаштовувати пишні святкування.

Не рекомендовано займатися важкою фізичною працею - роботу по дому, в саду та на городі варто відкласти на потім.

Не варто ходити у незручному взутті - якщо ви натрете цього дня ноги, то це погана прикмета. Але й босоніж ходити заборонено.

Не можна різати хліб, вишивати, шити та брати в руки ножиці.

Фото: Після Різдва Богородиці засилали сватів до дівчат (freepik)

Що треба зробити на Різдво Богородиці

В храмах цього дня відбуваються урочисті богослужіння. У молитвах віряни звертаються до Богородиці й просять у неї захисту і благословення.

Друга Пречиста вважається жіночим святом. Раніше жінки, які не мали дітей, накривали пишний стіл і запрошували бідних, щоб "молилася Богородиця за їхніх майбутніх дiтей".

На столі мали стояти страви з риби, запечене м'ясо, борщ з птицею або свининою, вареники з сиром, голубці та пироги.

Починаючи з Пречистої, можна було засилати сватів. У народі говорили: "Прийшла Пречиста - принесла старостів нечиста".

Жінки рано вставали, і йшли вмиватися джерельною водою. Якщо зробити це до сходу сонця, краса збережеться до старості.