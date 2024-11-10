Які пальта вважають наймоднішими цього року: тренди на зиму 2024-2025

Для багатьох з нас традиційний верхній одяг на зимовий сезон - це зручні стьобані куртки, короткі пуховики, довгі пальта, а також шуби зі штучного хутра та дублянки.

Пальто в довжині максі

Довгі пальта ідеально поєднуються як із сукнями до щиколотки та чоботами до коліна, так і з джинсами та грубими черевиками. Крім того, воно зігріє навіть у найхолодніші дні, якщо підібрати до нього правильні аксесуари.

Вибирайте традиційні відтінки - чорний, сірий, бежевий чи білий.

Варіант на осінь та зиму (фото: instagram.com/iliridakrasniqi, instagram.com/modedamour)

Шоколадно-коричневе пальто

Коричневий колір - безперечно, тренд 2024 року. Такий відтінок верхнього одягу завжди виглядатиме дорого. Носити коричневе пальто можна як із одягом у цій же кольоровій гамі, так і з контрастними кольорами.

Пальто шоколадного відтінку у тренді (фото: instagram.com/modedamour)

Подовжений пуховик

Довгий пуховик або, як його ще називають, пуховик-ковдра - ідеальний варіант на холодну зиму, який не лише зігріє, а й захистить від холодного вітру, дощу чи снігу. Для повсякденних луків підберіть модель у чорному або світло-зеленому відтінку. Ще один варіант - трендове стьобане пальто-пуховик з накладними кишенями.

Довге пальто (фото: instagram.com/smythsisters)

Дублянка

Це базова річ, яка зможе доповнити більшість ваших образів у осінньо-зимовий період. Найбажанішими залишаються дублянки коричневих, чорних та молочних відтінків. Однак якщо ви не боїтеся виділятися із сірої маси, пригляньте кілька яскравих варіантів.

Довга дублянка на зиму (фото: instagram.com/coco_floflo)