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Дружина Решетніка показала, як носити шкіряні штани - гарячий тренд сезону

Субота 02 листопада 2024 14:29
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Дружина Решетніка показала, як носити шкіряні штани - гарячий тренд сезону Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Катерина Собкова

Взимку модниці все частіше вибирають для своїх образів теплі штани або зручні джинси. На піку популярності у 2024 році також штани зі шкіри або еко-шкіри.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, з чим цього сезону поєднує шкіряні штани дружина відомого телеведучого Григорія Решетніка Христина.

Для ділових образів придивіться такі штани у класичному чорному кольорі, а для повсякденних - бордового, молочного чи оливкового кольорів. Носити їх можна з кардиганами, водолазками та теплими светрами, а доповнити луки зручними кедами, лоферами, кросівками, а в прохолодніші дні - черевиками на масивній підошві.

З чим носить шкіряні штани Христина Решетнік

Зазначимо, що Христина стежить за модними віяннями і часто публікує на своїй сторінці у соцмережі Instagram світлини у модних луках. Незважаючи на те, що Решетник - багатодітна мама, вона може похвалитися стрункою фігурою та відмінним смаком.

Дружина Решетніка показала, як носити шкіряні штани - гарячий тренд сезону

Скриншот

Цього разу вона поділилася фото у повсякденному луці зі шкіряними штанами у найбільш трендовому відтінку сезону - бордовому чи, як його ще називають, винному. Такий колір додасть нотку елегантності будь-якому образу.

Дружина Решетніка показала, як носити шкіряні штани - гарячий тренд сезону

Скриншот

Зі штанами вона склала багатошаровий образ, доповнивши їх бежевою футболкою і сорочкою в клітинку в тон до штанів.

Дружина Решетніка показала, як носити шкіряні штани - гарячий тренд сезону

Скриншот

А завершити лук дружина Решетніка вирішила стильною бежевою курткою у стилі кантрі з бордовим коміром. Це верхній одяг ще називають "робочим" або utility. Як правило, такі куртки шиють із щільної бавовни, вони доповнені об'ємними накладними кишенями та акцентним шкіряним або вельветовим комірцем.

Дружина Решетніка показала, як носити шкіряні штани - гарячий тренд сезонуСкриншот

Доповнювали образ Христини зручні кеди, невелика червона сумка та сонцезахисні окуляри.

Дружина Решетніка показала, як носити шкіряні штани - гарячий тренд сезонуСкриншот

Раніше Маша Єфросиніна продемонструвала стильний лук зі стьобаним пальто.

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