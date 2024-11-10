Какие пальто считают самыми модными в этом году: тренды на зиму 2024-2025
Для многих из нас традиционная верхняя одежда на зимний сезон - это удобные стеганые куртки, короткие пуховики, длинные пальто, а также шубы из искусственного меха и дубленки.
РБК-Украина (проект Styler) решило подробнее рассказать, какие пальто в трендах зимой 2024-2025.
Пальто в длине макси
Длинные пальто идеально сочетаются как с платьями до щиколотки и сапогами до колена, так и с джинсами и грубыми ботинками. Кроме того, оно согреет даже в самые холодные дни, если подобрать к нему правильные аксессуары.
Выбирайте традиционные оттенки - черный, серый, бежевый или белый.
Вариант на осень и зиму (фото: instagram.com/iliridakrasniqi, instagram.com/modedamour)
Шоколадно-коричневое пальто
Коричневый цвет - бесспорно, тренд 2024 года. Такой оттенок верхней одежды всегда будет выглядеть дорого. Носить коричневое пальто можно как с одеждой в этой же цветовой гамме, так и с контрастными цветами.
Пальто шоколадного оттенка в тренде (фото: instagram.com/modedamour)
Удлиненный пуховик
Длинный пуховик или, как его еще называют, пуховик-одеяло - идеальный вариант на холодную зиму, который не только согреет, но и защитит от холодного ветра, дождя или снега. Для повседневных луков подберите модель в черном или светло-зеленом оттенке. Еще один вариант - трендовое стеганое пальто-пуховик с накладными карманами.
Длинное пальто (фото: instagram.com/smythsisters)
Дубленка
Это базовая вещь, которая сможет дополнить большинство ваших образов в осенне-зимний период. Самыми желанными остаются дубленки коричневых, черных и молочных оттенков. Однако если вы не боитесь выделяться из серой массы, присмотрите несколько ярких вариантов.
Длинная дубленка на зиму (фото: instagram.com/coco_floflo)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Anouk Yve, Lida, Annemiek Kessels, Marianne Smyth, FLORA - Style Blogger.