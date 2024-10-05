Які пальта носити восени 2024 року: сучасні тренди, які підкорюють модниць

Чорне пальто

Довге чорне пальто - універсальна річ на осінь та зиму. Пальто в довжині максі ідеально поєднуються як із сукнями до щиколотки та чоботами до коліна, так і з джинсами та грубими черевиками. Крім того, воно зігріє навіть у найпрохолодніші дні, якщо підібрати до нього правильні аксесуари.

Варіант із шкіряними брюками (фото: instagram.com/abimarvel)

Стильний лук з пальто та джисами (фото: instagram.com/sobalera)

Сіре пальто

Цей відтінок буде гармонійно виглядати з іншими трендами осені 2024 - коричневою сумкою із замші та туфлями-човниками з леопардовим принтом. Надягайте під нього однотонне трикотажне плаття, а доповнять лук прикраси та аксесуари.

Стильний образ із сірим пальто (фото: instagram.com/anoukyve)

Синє пальто

Довге пальто насиченого синього відтінку також доповнить практично будь-який образ. Носити його можна як із блакитними джинсами та ботильйонами, так і зі спідницями чи сукнями.

Сині пальта теж виглядають дуже стильно (фото: instagram.com/annacascarina)

Блакитне пальто

Для святкових заходів можна приглянути пальто небесного відтінку з акцентними погонами та золотистими гудзиками. З таким верхнім одягом можна створити романтичний образ, якщо доповнити його намистом на шиї та взуттям на підборах.

Більш вишуканий варіант образу (фото: instagram.com/sasha.mei)

Коричневе пальто

Коричневий відтінок зараз на піку популярності, тому до гардеробу можна додати верхній одяг такого кольору. З довгим пальто добре поєднуватимуться класичні штани, блузка та ботильйони на невеликому підборі.

Благородний коричневий відтінок на осінь (фото: instagram.com/anoukyve)

Пальто молочного відтінку

Універсальний варіант - біле або молочне пальто середньої довжини. З ним можна скласти величезну кількість образів. Одягайте шкіряні шорти, лонгслів та чоботи на грубій підошві, якщо на вулиці ще досить тепло. Також з таким пальто чудово поєднуються джинси та штани, головне - підібрати відповідне взуття.

З білим пальтом можна скласти безліч образів (фото: instagram.com/aidabadji_)