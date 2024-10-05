Какие пальто носить осенью 2024 года: современные тренды, которые покоряют модниц

Черное пальто

Длинное черное пальто - универсальная вещь на осень и зиму. Пальто в длине макси идеально сочетаются как с платьями до щиколотки и сапогами до колена, так и с джинсами и грубыми ботинками. Кроме того, оно согреет даже в самые холодные дни, если подобрать к нему правильные аксессуары.

Вариант с кожаными брюками (фото: instagram.com/abimarvel)

Стильный лук с пальто и джисами (фото: instagram.com/sobalera)

Серое пальто

Этот оттенок будет гармонично смотреться с другими трендами осени 2024 - коричневой сумкой из замши и туфлями-лодочками с леопардовым принтом. Надевайте под него однотонное трикотажное платье, а дополнят лук украшения и аксессуары.

Стильный образ с серым пальто (фото: instagram.com/anoukyve)

Синее пальто

Длинное пальто насыщенного синего оттенка также дополнит практически любой образ. Носить его можно как с голубыми джинсами и ботильонами, так и с юбками или платьями.

Синие пальто тоже смотрится очень стильно (фото: instagram.com/annacascarina)

Голубое пальто

Для праздничных мероприятий можно присмотреть пальто небесного оттенка с акцентными погонами и золотистыми пуговицами. С такой верхней одеждой можно создать романтичный образ, если дополнить его ожерельем на шее и обувью на каблуках.

Более изысканный вариант образа (фото: instagram.com/sasha.mei)

Коричневое пальто

Коричневый оттенок сейчас на пике популярности, поэтому в гардероб можно добавить верхнюю одежду такого цвета. С длинным пальто будут хорошо сочетаться классические брюки, блузка и ботильоны на небольшом каблуке.

Благородный коричневый оттенок на осень (фото: instagram.com/anoukyve)

Пальто молочного оттенка

Универсальный вариант - белое или молочное пальто средней длины. С ним можно составить огромное количество образов. Надевайте кожаные шорты, лонгслив и сапоги на грубой подошве, если на улице еще достаточно тепло. Также с таким пальто отлично сочетаются джинсы и брюки, главное – подобрать соответствующую обувь.

С белым пальто можно составить множество образов (фото: instagram.com/aidabadji_)