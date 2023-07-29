Які овочі потрібно їсти лише в готовому вигляді, щоб отримати максимальну користь

Чим корисні овочі

За словами експерта, всі овочі, фрукти, зелень містять в собі вітаміни, які можуть бути водорозчинні та жиророзчинні.

До водорозчинних відноситься вітамін С, вітаміни групи B, вітамін РР та Н - вони досить нестійкі, тому легко руйнуються під впливом світла та тепла.

До жиророзчинних відносять - вітамін А, Д, Е, К, вони є більш стійкими та при приготуванні страв зберігають максимум користі, а відповідно - краще засвоюються.

Які овочі їсти у готовому вигляді

Гриби

Під час приготування руйнується шкідлива речовина агаритин, а збільшується рівень калію та антиоксидантів. Вони своєю чергою позитивно впливають на печінку.

Морква

Такий овоч у готовому вигляді містить в собі багато вітаміну А, який позитивно впливає на зір, шкіру, нігті та кістки.

За словами експерта, моркву краще вживати з жирами.

Гарбуз

Гарбуз дуже багатий на вітамін А, саме в готовому вигляді - багато вітаміну С. Також гарбуз зміцнює судини та позитивно впливає на шлунково-кишковий тракт.

Спаржа

Спаржа багата на вітамін В9 (фолієва кислота), а також на вітамін Е. Вона допомагає стимулювати роботу нирок та бореться з набряками тіла.

Помідори

Після термічної обробки вдвічі збільшується рівень вмісту антиоксидантів. До того ж помідори позитивно впливають на нормалізацію артеріального тиску та на імунітет.

Скільки овочів в день потрібно їсти

Рекомендується вживати до п'яти порцій овочів і фруктів на день - це близько 400 г. Однак, мало хто здатен їсти овочі так часто.

Салати краще заправляти оливковою олією, воно найкорисніша з доступних і продаються в мас-маркетах. Дрібно нашаткована капуста з морквою - відмінний салат для обіду. А сирі морква з буряком, натерті на дрібній тертці, заправляють лимоном і оливковою олією - такий салат підходить для прийому в першій половині дня.

Щоб зробити овочеву частину нашого раціону різноманітнішою, варто 2-3 рази на тиждень змінювати склад овочевих страв. А щоб травлення працювало, як годинник, овочі треба доповнювати й іншими продуктами, зокрема, білками та жирами рослинного і тваринного походження.