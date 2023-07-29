Какие овощи нужно есть только в готовом виде, чтобы получить максимальную пользу

Чем полезные овощи

По словам эксперта, все овощи, фрукты, зелень содержат в себе витамины, которые могут быть водорастворимыми и жирорастворимыми.

К водорастворимым относится витамин С, витамины группы B, витамин РР, и Н - они достаточно неустойчивы, поэтому легко разрушаются под воздействием света и тепла.

К жирорастворимым относят - витамин А, Д, Е, К, они более устойчивы и при приготовлении блюд сохраняют максимум пользы, а соответственно - лучше усваиваются.

Какие овощи есть в готовом виде

Грибы

Во время приготовления разрушается вредное вещество агаритин, а увеличивается уровень калия и антиоксидантов. Они в свою очередь положительно влияют на печень.

Морковь

Такой овощ в готовом виде содержит много витамина А, который положительно влияет на зрение, кожу, ногти и кости.

По словам эксперта, морковь лучше употреблять с жирами.

Тыква

Тыква очень богата витамином А, именно в готовом виде - много витамина С. Также тыква укрепляет сосуды и положительно влияет на желудочно-кишечный тракт.

Спаржа

Спаржа богата витамином В9 (фолиевая кислота), а также витамином Е. Она помогает стимулировать работу почек и борется с отеками тела.

Помидоры

После термической обработки вдвое увеличивается уровень содержания антиоксидантов. К тому же помидоры оказывают положительное влияние на нормализацию артериального давления и на иммунитет.

Сколько овощей в день нужно есть

Рекомендуется употреблять до пяти порций овощей и фруктов в день - это около 400 г. Однако мало кто способен есть овощи так часто.

Салаты лучше заправлять оливковым маслом, оно самое полезное из доступных и продающихся в масс-маркетах. Мелко нашинкованная капуста с морковью - отличный салат для обеда. А сырые морковь со свеклой, натертые на мелкой терке, заправляют лимоном и оливковым маслом - такой салат подходит для приема в первой половине дня.

Чтобы сделать овощную часть нашего рациона более разнообразной, следует 2-3 раза в неделю изменять состав овощных блюд. А чтобы пищеварение работало как часы, овощи нужно дополнять и другими продуктами, в частности, белками и жирами растительного и животного происхождения.