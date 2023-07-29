Какие овощи нужно есть только в готовом виде, чтобы получить максимальную пользу

Сезон овощей - самое время получить необходимые витамины и микроэлементы вместе с едой. Некоторые овощи нужно есть в готовом виде, чтобы извлечь максимальную пользу.
Об этом сообщила нутрициолог Тамила Максюх в Instagram.
По словам эксперта, все овощи, фрукты, зелень содержат в себе витамины, которые могут быть водорастворимыми и жирорастворимыми.
К водорастворимым относится витамин С, витамины группы B, витамин РР, и Н - они достаточно неустойчивы, поэтому легко разрушаются под воздействием света и тепла.
К жирорастворимым относят - витамин А, Д, Е, К, они более устойчивы и при приготовлении блюд сохраняют максимум пользы, а соответственно - лучше усваиваются.
Грибы
Во время приготовления разрушается вредное вещество агаритин, а увеличивается уровень калия и антиоксидантов. Они в свою очередь положительно влияют на печень.
Морковь
Такой овощ в готовом виде содержит много витамина А, который положительно влияет на зрение, кожу, ногти и кости.
По словам эксперта, морковь лучше употреблять с жирами.
Тыква
Тыква очень богата витамином А, именно в готовом виде - много витамина С. Также тыква укрепляет сосуды и положительно влияет на желудочно-кишечный тракт.
Спаржа
Спаржа богата витамином В9 (фолиевая кислота), а также витамином Е. Она помогает стимулировать работу почек и борется с отеками тела.
Помидоры
После термической обработки вдвое увеличивается уровень содержания антиоксидантов. К тому же помидоры оказывают положительное влияние на нормализацию артериального давления и на иммунитет.
Рекомендуется употреблять до пяти порций овощей и фруктов в день - это около 400 г. Однако мало кто способен есть овощи так часто.
Салаты лучше заправлять оливковым маслом, оно самое полезное из доступных и продающихся в масс-маркетах. Мелко нашинкованная капуста с морковью - отличный салат для обеда. А сырые морковь со свеклой, натертые на мелкой терке, заправляют лимоном и оливковым маслом - такой салат подходит для приема в первой половине дня.
Чтобы сделать овощную часть нашего рациона более разнообразной, следует 2-3 раза в неделю изменять состав овощных блюд. А чтобы пищеварение работало как часы, овощи нужно дополнять и другими продуктами, в частности, белками и жирами растительного и животного происхождения.
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