RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какие овощи нужно есть только в готовом виде, чтобы получить максимальную пользу

Какие овощи есть в готовом виде (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сезон овощей - самое время получить необходимые витамины и микроэлементы вместе с едой. Некоторые овощи нужно есть в готовом виде, чтобы извлечь максимальную пользу.

Об этом сообщила нутрициолог Тамила Максюх в Instagram.

Чем полезные овощи

По словам эксперта, все овощи, фрукты, зелень содержат в себе витамины, которые могут быть водорастворимыми и жирорастворимыми.

К водорастворимым относится витамин С, витамины группы B, витамин РР, и Н - они достаточно неустойчивы, поэтому легко разрушаются под воздействием света и тепла.

К жирорастворимым относят - витамин А, Д, Е, К, они более устойчивы и при приготовлении блюд сохраняют максимум пользы, а соответственно - лучше усваиваются.

Какие овощи есть в готовом виде

Грибы

Во время приготовления разрушается вредное вещество агаритин, а увеличивается уровень калия и антиоксидантов. Они в свою очередь положительно влияют на печень.

Морковь

Такой овощ в готовом виде содержит много витамина А, который положительно влияет на зрение, кожу, ногти и кости.

По словам эксперта, морковь лучше употреблять с жирами.

Тыква

Тыква очень богата витамином А, именно в готовом виде - много витамина С. Также тыква укрепляет сосуды и положительно влияет на желудочно-кишечный тракт.

Спаржа

Спаржа богата витамином В9 (фолиевая кислота), а также витамином Е. Она помогает стимулировать работу почек и борется с отеками тела.

Помидоры

После термической обработки вдвое увеличивается уровень содержания антиоксидантов. К тому же помидоры оказывают положительное влияние на нормализацию артериального давления и на иммунитет.

Сколько овощей в день нужно есть

Рекомендуется употреблять до пяти порций овощей и фруктов в день - это около 400 г. Однако мало кто способен есть овощи так часто.

Салаты лучше заправлять оливковым маслом, оно самое полезное из доступных и продающихся в масс-маркетах. Мелко нашинкованная капуста с морковью - отличный салат для обеда. А сырые морковь со свеклой, натертые на мелкой терке, заправляют лимоном и оливковым маслом - такой салат подходит для приема в первой половине дня.

Чтобы сделать овощную часть нашего рациона более разнообразной, следует 2-3 раза в неделю изменять состав овощных блюд. А чтобы пищеварение работало как часы, овощи нужно дополнять и другими продуктами, в частности, белками и жирами растительного и животного происхождения.

Раньше мы сообщали, как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике и без

Также мы писали, какие овощи нельзя покупать в магазине.

Читайте РБК-Украина в Google News
продукти