Які овочі посадити восени на підвіконні, щоб узимку збирати врожай

Огірки

До Нового року ви можете насолоджуватися свіжими хрусткими огірками, якщо посієте їх восени. Обирайте гібридні сорти, пристосовані до вирощування в домашніх умовах.

Підготуйте удобрений ґрунт і замочіть насіння перед посадкою - це пришвидшить проростання. Виберіть добре освітлене місце без протягів, із температурою від +20 до +24 градусів. Регулярно підгодовуйте ґрунт, і вже скоро зможете збирати свої огірки.

Помідори Черрі

Карликові сорти Черрі можуть стати відмінним вибором для домашнього вирощування. Підготуйте субстрат для овочевої розсади, проростіть насіння у маленьких ємностях. Через місяць пересадіть розсаду у керамічні горщики об’ємом 3-5 літрів і розмістіть їх у добре освітленому місці без протягів.

Поливайте двічі на тиждень та регулярно обприскуйте рослини. Підгодовуйте помідори комплексними добривами раз на два тижні, і якщо сорт потребує запилення, зробіть це вручну пензликом.

Помідори можна виростити у горщику (фото: Pexels.com)

Солодкий перець

Для вирощування на підвіконні підійдуть карликові ранньостиглі та самозапильні сорти. Проростіть насіння у вологих серветках і пересадіть у ґрунт для розсади, створивши міні-теплицю.

Пересаджуйте рослини у горщики та стежте за світловим режимом, використовуючи фітолампи, щоб забезпечити перцям 16 годин світла. Уникайте протягів та підтримуйте температуру від +20 до +25 градусів, щоб перець радував вас взимку врожаєм.

Редиска

Для домашнього вирощування вибирайте скоростиглі сорти. Візьміть глибокий горщик із дренажними отворами та наповніть його пухким ґрунтом. Замочіть насіння та через кілька днів пересадіть у підготовлений ґрунт.

Створіть тепличні умови, накривши плівкою, і коли з’являться перші сходи, перенесіть рослини на світле місце. Через п'ять днів проведіть загартування - і вже незабаром ваша редиска буде готова до збору.

Зелень

На підвіконні прекрасно себе почуватимуть різноманітні види зелені: цибуля (порей, шніт-цибуля або цибуля-батун), базилік, кріп, петрушка, шпинат, меліса та м'ята. Осінь - ідеальний час для посіву цих ароматних трав, які чудово зростатимуть на підвіконні навіть узимку.