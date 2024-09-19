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Какие овощи посадить осенью на подоконнике, чтобы зимой собирать урожай

На подоконнике можно устроить огород (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Осень - это не причина забывать об урожае до следующего дачного сезона. Напротив, это отличное время, чтобы посеять овощи и ароматные травы прямо на подоконнике. Какие растения можно выращивать на подоконнике осенью?

РБК-Украина (проект Styler) дает советы, какие именно овощи очень быстро принесут урожай на подоконнике.

Огурцы

К Новому году вы можете наслаждаться свежими хрустящими огурцами, если вы посеете их осенью. Выбирайте гибридные сорта, приспособленные для выращивания в домашних условиях.

Подготовьте удобренную почву и замочите семена перед посадкой - это ускорит прорастание. Выберите хорошо освещенное место без сквозняков с температурой от +20 до +24 градусов. Регулярно подкармливайте почву, и скоро сможете собирать свои огурцы.

Помидоры Черри

Карликовые сорта Черри могут стать отличным выбором для домашнего выращивания. Подготовьте субстрат для овощной рассады, прорастите семена в небольших емкостях. Через месяц пересадите рассаду в керамические горшки объемом 3-5 литров и разместите их в хорошо освещенном месте без сквозняков.

Поливайте дважды в неделю и регулярно опрыскивайте растения. Подкармливайте помидоры комплексными удобрениями раз в две недели, и если сорт нуждается в опылении, сделайте это вручную кисточкой.

Помидоры можно вырастить в горшке (фото: Pexels.com)

Сладкий перец

Для выращивания на подоконнике подойдут карликовые раннеспелые и самоопыляющиеся сорта. Прорастите семена во влажных салфетках и пересадите в грунт для рассады, создав мини-теплицу.

Пересаживайте растения в горшки и следите за световым режимом, используя фитолампы, чтобы обеспечить перцам 16 часов света. Избегайте сквозняков и поддерживайте температуру от +20 до +25 градусов, чтобы перец радовал вас зимой урожаем.

Редис

Для домашнего выращивания выбирайте скороспелые сорта. Возьмите глубокий горшок с дренажными отверстиями и наполните его рыхлой почвой. Замочите семена и через несколько дней пересадите в подготовленный грунт.

Создайте тепличные условия, накрыв пленкой, и когда появятся первые всходы, перенесите растения на светлое место. Через пять дней проведите закалку - и уже вскоре ваша редис будет готова к сбору.

Зелень

На подоконнике прекрасно будут чувствовать себя разнообразные виды зелени: лук (порей, шнит-лук или лук-батун), базилик, укроп, петрушка, шпинат, мелисса и мята. Осень – идеальное время для посева этих ароматных трав, которые будут прекрасно расти на подоконнике даже зимой.

Раньше мы писали, как сажать малину осенью, чтобы она дала хороший урожай в следующем году.

Читайте также, когда лучшее время сажать плодовые деревья осенью.

При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Taste of Home, Ecoscape, Azurefarmlife.com

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