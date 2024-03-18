Які овочі можна купувати ранньою весною без шкоди для здоров'я

Які овочі можна вживати ранньою весною

За словами експертки, можна з легкістю вживати овочі, які переносять весняні морози. До них належать:

Шпинат

Редиска

Зелена цибуля

Черемша



Дорошкевич нагадала всім українцям, що черемшу треба купувати обережніше в бабусь на базарі. Бо черемша - це рослина, занесена в Червону Книгу. Бабусі часто виривають її з цибулинками, чим унеможливлюють її подальше розмноження. Так черемша з часом може зникнути.

"Шукайте черемшу на точках з іншими овочами, питайте документи на черемшу. Черемшу можна виростити без жодних добрив на фермерському хазяйстві. Далі - обережно зрізати зі збереженням цибулин. І продати вам. І це чудовий варіант і для вас, і для природи", - зауважила блогерка.