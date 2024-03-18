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Какие овощи можно покупать ранней весной без вреда для здоровья

Фото: Какие овощи можно покупать весной (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Ранние овощи уже начали появляться на украинских прилавках магазинов. Безопасно ли их употреблять?

На этот вопрос дает ответ РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарную блогершу Дарью Дорошкевич.

Какие овощи можно употреблять ранней весной

По словам эксперта, можно с легкостью употреблять овощи, которые переносят весенние морозы. К ним относятся:

  • Шпинат
  • Редис
  • зеленый лук
  • Черемша

Дорошкевич напомнила всем украинцам, что черемшу нужно покупать осторожнее у бабушек на базаре. Ибо черемша – это растение, занесенное в Красную Книгу. Бабушки часто вырывают ее с луковичками, чем делают невозможным ее дальнейшее размножение. Так черемша со временем может исчезнуть.

"Ищите черемшу на точках с другими овощами, спрашивайте документы на черемшу. Черемшу можно вырастить без удобрений на фермерском хозяйстве. Дальше - осторожно срезать с сохранением луковиц. И продать вам. И это отличный вариант и для вас, и для природы", - заметила блогерша.

 

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