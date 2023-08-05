Які огірки не можна ані солити, ані маринувати. Інакше викинете все

Такі овочі не годяться для консервації

Перезрілі або пожовклі плоди краще відразу відкласти для інших потреб: почистити шкірку і зробити салат, згодувати худобі тощо. Огірок для консервації має бути зеленим.

Покручені або ж гіркі овочі так само не беріть для заквашування чи маринування. Закручені буває складно вимити, а гіркі можуть зіпсувати смак консервації.

Плоди з пошкодженою або трохи зіпсованою шкіркою теж краще не використовувати, навіть якщо після видалення пошкодження овоч здається придатним до вживання та свіжим. В нього вже напевно проникли бактерії, через які банка потім може вибухнути.

Відмовтеся від ідеї закривати великі огірки. Найкраще використовувати середні та дрібні екземпляри. Адже чим більший огірок, тим складніше маринаду проникнуть усередину.

Для консервування використовують молоді огірки з чорними голочками. Гладенькі огірки - салатний сорт, який не підійде для таких цілей.

Починайте консервувати якомога швидше після збору врожаю чи купівлі огірків на ринку. Зів'ялі плоди можна відмочити кілька годин у воді, але в якості вони поступатимуться.

Як запобігти помутнінню розсолу

Перед початком консервування добре вимийте всі складники

Обирайте цілі банки, ретельно їх промийте й простерилізуйте

Кришки треба теж брати якісні і стерилізувати їх

Користуйтесь справним ключем для закручування банок

Дотримуйтесь рецепту під час приготування консервації і прокип'ятіть розсіл двічі

Пам'ятайте, що легкий білий наліт на квашених огірках це норма, адже є результатом діяльності бактерій молочної кислоти. А от мутні мариновані огірки (куди додають оцет) - точно зіпсовані і їсти їх не можна.