Какие огурцы нельзя ни солить, ни мариновать. Иначе выбросите все

Такие овощи не годятся для консервации

Перезрелые или пожелтевшие плоды лучше сразу отложить для других потребностей: почистить кожуру и сделать салат, скормить животным и т. д. Огурец для консервации должен быть зеленым.

Покрученные или горькие овощи так же не берите для заквашивания или маринования. Закрученные бывает сложно вымыть, а горькие могут испортить вкус консервации.

Плоды с поврежденной или немного испорченной кожурой тоже лучше не использовать, даже если после удаления повреждения овощ кажется пригодным и свежим. В него уже наверняка проникли бактерии, через которые банка потом может взорваться.

Откажитесь от идеи закрывать большие огурцы. Лучше всего использовать средние и мелкие экземпляры. Ведь чем больше огурец, тем сложнее маринаду проникнут внутрь.

Для консервирования используют молодые огурцы с черными "иголочками". Гладкие огурцы - салатный сорт, который не подойдет для таких целей.

Начинайте консервировать как можно скорее после сбора урожая или покупки огурцов на рынке. Увядшие плоды можно отмочить несколько часов в воде, но в качестве они будут уступать.

Как предотвратить помутнение рассола

Перед началом консервирования хорошо вымойте все компоненты

Выбирайте целые банки, тщательно их промойте и простерилизуйте

Крышки нужно тоже брать качественные и стерилизовать их

Используйте исправный ключ для закручивания банок

Соблюдайте рецепт во время приготовления консервации и прокипятите рассол дважды

Помните, что легкий белый налет на квашеных огурцах - это норма, ведь является результатом деятельности бактерий молочной кислоты. А вот мутные маринованные огурцы (куда добавляют уксус) - точно испорчены и есть их нельзя.