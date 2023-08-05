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Какие огурцы нельзя ни солить, ни мариновать. Иначе выбросите все

Какие огурцы нельзя солить или мариновать (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Соление и маринование огурцов требует определенных знаний и навыков, иначе вы зря потратите силы, время и деньги. Важно знать, что не все овощи одинаково годятся для приготовления закруток.

Какие именно огурцы не стоит солить или мариновать - в материале Styler дальше.

Такие овощи не годятся для консервации

Перезрелые или пожелтевшие плоды лучше сразу отложить для других потребностей: почистить кожуру и сделать салат, скормить животным и т. д. Огурец для консервации должен быть зеленым.

Покрученные или горькие овощи так же не берите для заквашивания или маринования. Закрученные бывает сложно вымыть, а горькие могут испортить вкус консервации.

Плоды с поврежденной или немного испорченной кожурой тоже лучше не использовать, даже если после удаления повреждения овощ кажется пригодным и свежим. В него уже наверняка проникли бактерии, через которые банка потом может взорваться.

Откажитесь от идеи закрывать большие огурцы. Лучше всего использовать средние и мелкие экземпляры. Ведь чем больше огурец, тем сложнее маринаду проникнут внутрь.

Для консервирования используют молодые огурцы с черными "иголочками". Гладкие огурцы - салатный сорт, который не подойдет для таких целей.

Начинайте консервировать как можно скорее после сбора урожая или покупки огурцов на рынке. Увядшие плоды можно отмочить несколько часов в воде, но в качестве они будут уступать.

Как предотвратить помутнение рассола

  • Перед началом консервирования хорошо вымойте все компоненты
  • Выбирайте целые банки, тщательно их промойте и простерилизуйте
  • Крышки нужно тоже брать качественные и стерилизовать их
  • Используйте исправный ключ для закручивания банок
  • Соблюдайте рецепт во время приготовления консервации и прокипятите рассол дважды

Помните, что легкий белый налет на квашеных огурцах - это норма, ведь является результатом деятельности бактерий молочной кислоты. А вот мутные маринованные огурцы (куда добавляют уксус) - точно испорчены и есть их нельзя.

Раньше мы писали, как приготовить идеальные малосольные огурцы.

Также узнайте о старинном рецепте хрустящих квашеных огурцов.

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огіркиконсервация