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Вагітним не можна лікуватися цими травами: які чаї і настоянки можуть нашкодити

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Неділя 29 січня 2023 09:30
Вагітним не можна лікуватися цими травами: які чаї і настоянки можуть нашкодити Які трави не можна вагітним (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Здавалося би, чим може нашкодити трав'яний чай вагітній жінці? Але фітотерапія - це також метод лікування і рослинні препарати можуть впливати на перебіг вагітності.

Які трави не варто вживати при виношуванні дитини, в Instagram розповів сімейний лікар Михайло Цюрак.

Чому вагітним треба бути обережними з фітотерапією?

За словами лікаря, багато рослинних препаратів через багатокомпонентний склад можуть мати несприятливі ефекти під час вагітності.

Наприклад:

  • Деревій, кропива, калина загущують кров, що погіршує кровопостачання плода.
  • Корінь солодки, шавлія, звіробій мають велику кількість фітоестрогену, який має гормональний вплив на вагітність.
  • Чистотіл може спровокувати токсикоз у вагітної.

Михайло Цюрак каже, що таких прикладів можна навести багато.

"Звичайно, не всі трави шкідливі при вагітності, деякі з них чинять негативний вплив лише при регулярному прийомі. Проте будь-яку речовину отрутою робить її кількість. При прийомі рослинних настоїв і відварів дуже важко контролювати кількість діючих речовин, що містяться в цих рослинах", – попередив терапевт.

Важливі поради вагітним щодо фітотерапії

Не варто самовільно приймати рослинні препарати під час вагітності (як і будь-які інші).

Якщо до вагітності ви приймали фітопрепарат, обов'язково порадьтеся з гінекологом та сімейним лікарем щодо безпечності цього засобу для вас.

Дізнайтеся також, в яких випадках інтим під час вагітності заборонений.

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