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За какие обследования беременные в Украине не должны платить: основной перечень

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Среда 19 июля 2023 12:43
За какие обследования беременные в Украине не должны платить: основной перечень Какие обследования бесплатны для беременных (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время беременности женщине приходится пройти множество обследований. Поэтому следует знать, за какие анализы ни в коем случае не нужно платить.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.

Какие анализы бесплатны

Анализы на такие инфекции и вирусы как - гепатит, ВИЧ, сифилис, цитомегаловирус, хламидиоз, гонорея, трихомониаз, стрептококк группы В - бесплатны и предусмотрены пакетом "Ведение беременности в амбулаторных условиях".

В частности, по направлению гинеколога пациентка может пройти эти и другие обследования бесплатно. Однако это можно сделать только в том медицинском учреждении, где женщина собственно и наблюдает беременность.

Специалисты говорят, что проведение необходимых лабораторных исследований в том же медицинском учреждении, где пациентка наблюдает за беременностью, покрывается Программой медицинских гарантий.

Важно, если в женской консультации или другом медицинском учреждении, имеющем договор с НСЗУ, отказывают в бесплатных обследованиях или направляют в частную лабораторию за средства пациентки - необходимо оставить жалобу НСЗУ.

Должна ли беременная платить за УЗИ

Беременная не должна платить за назначенное врачом ультразвуковое исследование.

В рамках пакета предусмотрено ультразвуковое исследование, а именно: УЗИ маточно-плодово-плацентарного комплекса с использованием доплерографии, ультразвуковая трансвагинальная цервикометрия, УЗИ внутренних органов.

Поэтому предназначенные гинекологом УЗИ для беременной являются бесплатными.

Если пациентка нуждается в госпитализации, гинеколог направляет ее в стационар. Там пациентка получит всю необходимую медицинскую помощь, в том числе УЗИ по назначению, также бесплатно в рамках стационарного пакета.

Вакцинация во время беременности

Во время беременности женщина должна заботиться не только о собственном здоровье, но и здоровье будущего ребенка. От некоторых болезней можно защититься благодаря вакцинации:

  • Дифтерия и столбняк - прививку следует повторять каждые 10 лет. Вакцинация во время беременности обеспечит иммунитет против столбняка маме и ребенку
  • COVID-19 может иметь тяжелые последствия для беременных и детей. Вакцинация рекомендована на любом сроке беременности и бесплатна
  • Беременным могут сделать экстренную вакцинацию. Если женщину укусило животное - показан курс прививок антирабической вакциной
  • Беременные имеют повышенный риск тяжелого протекания гриппа. Прививка рекомендована беременным и женщинам, планирующим беременность. Вакцину можно приобрести за свой счет и вакцинироваться у семейного врача

Ранее мы сообщали, какими травами нельзя лечиться беременным.

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