За какие обследования беременные в Украине не должны платить: основной перечень
Во время беременности женщине приходится пройти множество обследований. Поэтому следует знать, за какие анализы ни в коем случае не нужно платить.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.
Какие анализы бесплатны
Анализы на такие инфекции и вирусы как - гепатит, ВИЧ, сифилис, цитомегаловирус, хламидиоз, гонорея, трихомониаз, стрептококк группы В - бесплатны и предусмотрены пакетом "Ведение беременности в амбулаторных условиях".
В частности, по направлению гинеколога пациентка может пройти эти и другие обследования бесплатно. Однако это можно сделать только в том медицинском учреждении, где женщина собственно и наблюдает беременность.
Специалисты говорят, что проведение необходимых лабораторных исследований в том же медицинском учреждении, где пациентка наблюдает за беременностью, покрывается Программой медицинских гарантий.
Важно, если в женской консультации или другом медицинском учреждении, имеющем договор с НСЗУ, отказывают в бесплатных обследованиях или направляют в частную лабораторию за средства пациентки - необходимо оставить жалобу НСЗУ.
Должна ли беременная платить за УЗИ
Беременная не должна платить за назначенное врачом ультразвуковое исследование.
В рамках пакета предусмотрено ультразвуковое исследование, а именно: УЗИ маточно-плодово-плацентарного комплекса с использованием доплерографии, ультразвуковая трансвагинальная цервикометрия, УЗИ внутренних органов.
Поэтому предназначенные гинекологом УЗИ для беременной являются бесплатными.
Если пациентка нуждается в госпитализации, гинеколог направляет ее в стационар. Там пациентка получит всю необходимую медицинскую помощь, в том числе УЗИ по назначению, также бесплатно в рамках стационарного пакета.
Вакцинация во время беременности
Во время беременности женщина должна заботиться не только о собственном здоровье, но и здоровье будущего ребенка. От некоторых болезней можно защититься благодаря вакцинации:
- Дифтерия и столбняк - прививку следует повторять каждые 10 лет. Вакцинация во время беременности обеспечит иммунитет против столбняка маме и ребенку
- COVID-19 может иметь тяжелые последствия для беременных и детей. Вакцинация рекомендована на любом сроке беременности и бесплатна
- Беременным могут сделать экстренную вакцинацию. Если женщину укусило животное - показан курс прививок антирабической вакциной
- Беременные имеют повышенный риск тяжелого протекания гриппа. Прививка рекомендована беременным и женщинам, планирующим беременность. Вакцину можно приобрести за свой счет и вакцинироваться у семейного врача
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