Які недорогі, але корисні гаджети можна подарувати дітям і дорослим до свят

Сезон різдвяних і новорічних свят приносить із собою не лише очікування дива та піднесений настрій, але й турботи, пов'язані з вибором та купівлею подарунків для близьких людей. Попри поширену думку, що гаджети - дорогі та недоступні багатьом, деякі з них насправді коштують не так уже й багато.
РБК-Україна (проект Styler) дослідило різні пропозиції у мережі та розповідає, які корисні й недорогі гаджети можна придбати у подарунок для дітей і дорослих.
Такі лампи можуть працювати від більшості пристроїв з портом USB (комп'ютера, ноутбука тощо). Вони допоможуть зберегти зір у темну пору доби й створять затишок у приміщенні.
USB лампи працюють також від повербанків і можуть стати у пригоді під час перебоїв зі світлом.
Вартість USB ламп в Україні стартує в середньому від 55 гривень.
Ціни на USB лампи (скріншот: hotline.ua)
Портативна колонка із бездротовим підключенням дозволить слухати улюблену музику будь-де - без прив'язки до розетки чи інших кабелів.
Вона також стане у пригоді тим, хто захоче подивитись фільм з ноутбука чи комп'ютера, який не "видає" достатньої гучності.
Вартість портативних колонок в Україні стартує в середньому від 150 гривень.
Ціни на портативні колонки (скріншот: hotline.ua)
В залежності від того, кому призначається подарунок, можна придбати фітнес-браслет або ж "розумний" годинник.
Фітнес-браслети є популярними пристроями, призначеними для вимірювання та моніторингу фізичних навантажень, стану здоров'я та щоденної активності.
Смарт-годинники поєднують у собі функції традиційних годинників та низку "розумних" технологій (в залежності від конкретної моделі). Вони можуть показувати час, температуру повітря, стежити за фізичною активністю, допомагати з навігацією на місцевості, поєднуватися з іншими пристроями тощо.
Вартість фітнес-браслетів і смарт-годинників в Україні стартує в середньому від 260 гривень.
Ціни на фітнес-браслети й смарт-годинники (скріншот: hotline.ua)
Бездротові навушники мають ряд переваг, які роблять їх популярними серед споживачів.
Вони не потребують "фізичного" підключення до пристрою за допомогою проводу, легко заряджаються, забезпечують зручність та мобільність.
Вартість бездротових навушників в Україні стартує в середньому від 300 гривень.
Ціни на бездротові навушники (скріншот: hotline.ua)
Грати в ігри люблять не тільки діти, але й дорослі. Саме тому геймпад може стати чудовим подарунком для людей різного віку.
Ігровий контролер для телефона суттєво збагатить ваш досвід у відеоіграх на мобільному пристрої, зробивши його більш комфортним та захоплюючим.
Вартість бездротових геймпадів в Україні стартує в середньому від 540 гривень.
Ціни на бездротові геймпади (скріншот: hotline.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про 10 крутих і недорогих подарунків на Миколая для хлопчика і дівчинки.
Читайте також, що потрібно встигнути зробити до Нового року - ці 16 пунктів варто внести до свого списку завдань.