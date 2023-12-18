Какие недорогие, но полезные гаджеты можно подарить детям и взрослым на праздники

USB лампа

Такие лампы могут работать от большинства устройств с портом USB (компьютер, ноутбук и т.д.). Они помогут сохранить зрение в темное время суток и создадут уют в помещении.

USB лампы работают также от повербанков и могут пригодиться во время перебоев со светом.

Стоимость USB ламп в Украине стартует в среднем от 55 гривен.

Цены на USB лампы (скриншот: hotline.ua)

Портативная колонка

Портативная колонка с беспроводным подключением позволит слушать любимую музыку где угодно - без привязки к розетке или другим кабелям.

Она также пригодится тем, кто захочет посмотреть фильм с ноутбука или компьютера, не "выдающего" достаточной громкости.

Стоимость портативных колонок в Украине стартует в среднем от 150 гривен.

Цены на портативные колонки (скриншот: hotline.ua)

Фитнес-браслет или смарт-часы

В зависимости от того, кому назначается подарок, можно приобрести фитнес-браслет или "умные" часы.

Фитнес-браслеты - популярные устройства, предназначенные для измерения и мониторинга физических нагрузок, состояния здоровья и ежедневной активности.

Смарт-часы сочетают в себе функции традиционных часов и целый ряд "умных" технологий (в зависимости от конкретной модели). Они могут показывать время, температуру воздуха, следить за физической активностью, помогать с навигацией на местности, сочетаться с другими устройствами и т.д.

Стоимость фитнес-браслетов и смарт-часов в Украине стартует в среднем от 260 гривен.

Цены на фитнес-браслеты и смарт-часы (скриншот: hotline.ua)

Беспроводные наушники

Беспроводные наушники обладают рядом преимуществ, которые делают их популярными среди потребителей.

Они не нуждаются в "физическом" подключении к устройству с помощью провода, легко заряжаются, обеспечивают удобство и мобильность.

Стоимость беспроводных наушников в Украине стартует в среднем от 300 гривен.

Цены на беспроводные наушники (скриншот: hotline.ua)

Беспроводной геймпад

Играть в игры любят не только дети, но и взрослые. Именно поэтому геймпад может стать отличным подарком для людей всех возрастов.

Игровой контроллер для телефона существенно обогатит ваш опыт в видеоиграх на мобильном устройстве, сделав его более комфортным и увлекательным.

Стоимость беспроводных геймпадов в Украине стартует в среднем от 540 гривен.

Цены на беспроводные геймпады (скриншот: hotline.ua)