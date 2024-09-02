Які моделі iPhone зможуть встановити оновлення iOS 18: список

Як правило, щороку деякі старі моделі iPhone видаляються зі списку сумісності Apple iOS. Наприклад, минулого року iPhone 8, iPhone 8 Plus та iPhone X були виключені зі списку сумісності. Це означало, що власники цих iPhone не могли оновити iOS до 17 версії та пропустили деякі помітні функції.

Які iPhone підтримуватимуть iOS 18

Якщо у вас був відповідний телефон минулого року, коли ви оновлювалися до iOS 17, цей пристрій повинен залишатися сумісним з iOS 18, згідно Apple. Це означає, що вам не доведеться купувати новий телефон, щоб перевірити більшість нових програмних функцій.

iPhone SE (друге покоління або новіше)

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Іншими словами, якщо у вас iPhone 2017 випуску або старше (iPhone 8 або iPhone X), ви не зможете оновити його до останньої версії iOS, але ваш телефон все одно буде продовжувати працювати - хоча і без останніх функцій.

Чи сумісний ваш iPhone з Apple Intelligence?

Хоча ваш старий пристрій все ще підтримуватиме останню версію iOS, швидше за все, ви не зможете спробувати бета-версію Apple Intelligence.

Якщо у вас немає iPhone 15 Pro або iPhone 15 Pro Max - топових моделей 2023 - ваш iPhone не підходить. Можна впевнено сказати, що нові моделі iPhone 16 будуть повністю сумісні з Apple Intelligence, але нам доведеться дочекатися офіційних подробиць на заході 9 вересня.