Apple офіційно розкрила дату презентації iPhone 16: які новинки будуть представлені

Компанія Apple офіційно оголосила про проведення свого щорічного заходу, присвяченого iPhone. Він відбудеться у понеділок, 9 вересня, у кампусі Apple Park у Купертіно, Каліфорнія.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаних із продукцією Apple.

Початок заходу запланований на 10:00 (21:00 за київським часом), і для його відвідування запрошені обрані представники ЗМІ.

Які новинки покаже Apple на презентації

Цього року на заході Apple представить лінійку iPhone 16, нові моделі Apple Watch та AirPods 4. Ми також отримаємо офіційні дати виходу iOS 18, macOS Sequoia та інших програмних оновлень Apple.

Очікується, що всі чотири нових iPhone будуть оснащені кнопкою дії, що налаштовується, і новою кнопкою захоплення для зйомки, яка буде підтримувати вбудовані жести, такі як скидання для збільшення і зменшення масштабу або легке натискання для автофокусу. Кнопка захвату буде розташована на правій стороні пристрою під кнопкою живлення.

Apple також додає чіп A18 до всіх моделей, тому вся лінійка iPhone 16 зможе підтримувати функції Apple Intelligence, які з'являться в iOS 18.

Для стандартних моделей iPhone 16 не очікується жодних інших серйозних нововведень, але лінійка Pro отримає збільшення розміру дисплея з 6,1 та 6,7 дюймів до 6,3 та 6,9 дюймів відповідно для Pro та Pro Max. Обидві моделі також будуть оснащені 5-разовим телеоб'єктивом, який минулого року був ексклюзивом для Pro Max.

Для стандартних Apple Watch Series 10 очікується більш тонкий дизайн із великим дисплеєм, але він не буде кардинальним. Apple також планує оновити Apple Watch SE та Apple Watch Ultra, і ми можемо побачити нові функції для здоров'я, такі як виявлення апное сну та моніторинг артеріального тиску.

Поки що не зовсім ясно, чи встигне Apple підготувати їх до запуску цього року.

Очікуються дві моделі AirPods 4: одна, яка є прямим наступником поточних AirPods 3, і інша, більш просунута, за допомогою активного шумоподавлення за ціною, що не відповідає Pro.

Apple планує транслювати осінній захід у прямому ефірі на своєму веб-сайті, на YouTube та через додаток Apple TV.