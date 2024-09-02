Какие модели iPhone смогут установить обновление iOS 18: список

Когда предполагаемая линейка iPhone 16 будет официально анонсирована на мероприятии Apple чуть более чем через неделю, она будет включать iOS 18. Но если вы не планируете переходить на новую модель iPhone в этом году, вы можете остаться с операционной системой, которая больше не поддерживается Apple.
О том, какие модели iPhone смогут обновиться до iOS 18, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget.
Как правило, каждый год некоторые старые модели iPhone удаляются из списка совместимости iOS Apple. Например, в прошлом году iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X были исключены из списка совместимости. Это означало, что владельцы этих iPhone не могли обновить iOS до 17 версии и пропустили некоторые заметные функции.
Если у вас был подходящий телефон в прошлом году, когда вы обновлялись до iOS 17, это устройство должно оставаться совместимым с iOS 18, согласно Apple. Это означает, что вам не придется покупать новый телефон, чтобы проверить большинство новых программных функций.
Другими словами, если у вас iPhone 2017 года выпуска или старше (iPhone 8 или iPhone X), вы не сможете обновить его до последней версии iOS, но ваш телефон все равно будет продолжать работать - хотя и без последних функций.
Хотя ваше старое устройство все еще будет поддерживать последнюю версию iOS, скорее всего, вы не сможете попробовать бета-версию Apple Intelligence.
Если у вас нет iPhone 15 Pro или iPhone 15 Pro Max - топовых моделей 2023 года - ваш iPhone не подходит. Можно с уверенностью сказать, что новые модели iPhone 16 будут полностью совместимы с Apple Intelligence, но нам придется дождаться официальных подробностей на мероприятии 9 сентября.
Напомним, что Apple официально объявила дату презентации iPhone 16.
А еще у нас есть материал о том, когда Apple выпустит iPhone SE 4 и какие у него могут быть функции.