Коли Apple випустить iPhone SE 4 і які у нього можуть бути функції

Пройшло більше двох з половиною років з того часу, як Apple випустила поточний iPhone SE, тому пристрій потребує оновлення. За цей період часу з'явилося багато чуток про наступне покоління iPhone SE, включаючи потенційні функції та терміни запуску.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаних із продукцією Apple.

Терміни

Останні новини надходять від Марка Гурмана із Bloomberg. У своєму інформаційному бюлетені Power On у неділю він сказав, що очікує, що наступний iPhone SE буде випущений навесні 2025 року.

Всі три моделі iPhone SE були анонсовані в березні в різні роки, тому здається ймовірним, що модель четвертого покоління також буде представлена в березні наступного року.

Аналітик Apple Мін-Чі Куо та технологічна публікація The Information раніше також стверджували, що наступний iPhone SE буде випущений у першому кварталі 2025 року, тому цей часовий інтервал було підтверджено кількома джерелами. The Information повідомило, що постачальники Apple почнуть нарощувати масове виробництво пристрою у жовтні.

Функції майбутнього iPhone

Поточний iPhone SE починається від 429 доларів у США з 64 ГБ пам'яті та 4 ГБ оперативної пам'яті. Ключові функції пристрою включають 4,7-дюймовий РК-дисплей, чіп A15 Bionic, Touch ID, підтримку 5G із чіпом Qualcomm, одну 12-мегапіксельну задню камеру та порт Lightning.

Очікується, що наступний iPhone SE матиме дизайн, схожий на iPhone 14, з наступними функціями:

6,1-дюймовий OLED-дисплей

Чіп A18

Face ID

Порт USB-C

Action button (кнопка дії)

Розроблений Apple чіп 5G

Одна 48-мегапіксельна задня камера

8 ГБ оперативної пам'яті для Apple Intelligence

Гурман вважає, що наступний iPhone SE, швидше за все, коштуватиме в діапазоні від 400 до 500 доларів, тому пристрій залишиться дешевшим варіантом у лінійці смартфонів Apple, незважаючи на отримання більшого дисплея та більш сучасного набору функцій.