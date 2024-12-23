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Які моделі iPhone будуть сумісні з iOS 19: перші інсайди та список

Попередній список iPhone, які можуть отримати iOS 19 (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Важко з упевненістю передбачити точний список пристроїв, сумісних з iOS 19, оскільки Apple ще не анонсувала це оновлення. Однак існує кілька джерел всередині компанії, які готові поділитися інформацією.

Про те, які пристрої будуть сумісні з iOS 19, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors, який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаної з продукцією Apple.

Які пристрої отримають iOS 19

У звіті говориться, що iOS 19 буде сумісна з будь-яким iPhone, що підтримує iOS 18.

  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone SE (2-го покоління або новіше)

Найстарішими пристроями в цьому списку є iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR, які були випущені у вересні 2018 року.

Зрозуміло, деякі функції iOS 19 будуть недоступні на старіших моделях iPhone. Якщо цей звіт точний, це буде другий рік поспіль, коли Apple не припиняє підтримку будь-яких моделей iPhone з випуском великого щорічного оновлення операційної системи. iOS 18 сумісна з тими ж моделями iPhone, що й iOS 17.

Варто зазначити, що iOS 17 припинила підтримку iPhone 8, iPhone 8 Plus і iPhone X.

Новини для iPadOS 19 трохи менш приємні: згідно зі звітом, це оновлення не підтримуватиме iPad 7 (2019 року випуску). На щастя, всі інші моделі iPad, сумісні з iPadOS 18, будуть підтримувати iPadOS 19 наступного року.

Перші бета-версії iOS 19 і iPadOS 19 мають бути випущені в червні 2025 року на WWDC, а остаточні оновлення, ймовірно, вийдуть у вересні. Поки що про функції iOS 19 відомо небагато, але очікується, що Siri стане більш балакучим, нагадуючи ChatGPT, у більш пізньому оновленні iOS 19.4, яке, найімовірніше, вийде в березні 2026 року.

У нас також є матеріал про 6 несподіваних функцій у новому оновленні iOS, які працюють без магії ШІ.

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