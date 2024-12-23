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Какие модели iPhone будут совместимы с iOS 19: первые инсайды и список

Предварительный список iPhone, которые могут получить iOS 19 (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Трудно с уверенностью предсказать точный список устройств, совместимых с iOS 19, так как Apple еще не анонсировала это обновление. Однако существует несколько источников внутри компании, которые готовы поделиться информацией.

О том, какие устройства будут совместимы с iOS 19, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Какие устройства получат iOS 19 

В отчете говорится, что iOS 19 будет совместима с любым iPhone, поддерживающим iOS 18.

  • iPhone 16 
  • iPhone 16 Plus 
  • iPhone 16 Pro 
  • iPhone 16 Pro Max 
  • iPhone 15 
  • iPhone 15 Plus 
  • iPhone 15 Pro 
  • iPhone 15 Pro Max 
  • iPhone 14 
  • iPhone 14 Plus 
  • iPhone 14 Pro 
  • iPhone 14 Pro Max 
  • iPhone 13 
  • iPhone 13 mini 
  • iPhone 13 Pro 
  • iPhone 13 Pro Max 
  • iPhone 12 
  • iPhone 12 mini 
  • iPhone 12 Pro 
  • iPhone 12 Pro Max 
  • iPhone 11 
  • iPhone 11 Pro 
  • iPhone 11 Pro Max 
  • iPhone XS 
  • iPhone XS Max 
  • iPhone XR 
  • iPhone SE (2-го поколения или новее) 

Самыми старыми устройствами в этом списке являются iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, которые были выпущены в сентябре 2018 года. 

Разумеется, некоторые функции iOS 19 будут недоступны на более старых моделях iPhone. Если этот отчет точен, это будет второй год подряд, когда Apple не прекращает поддержку каких-либо моделей iPhone с выпуском крупного ежегодного обновления операционной системы. iOS 18 совместима с теми же моделями iPhone, что и iOS 17. 

Стоит отметить, что iOS 17 прекратила поддержку iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. 

Новости для iPadOS 19 немного менее приятны: согласно отчету, это обновление не будет поддерживать iPad 7 (2019 года выпуска). К счастью, все остальные модели iPad, совместимые с iPadOS 18, будут поддерживать iPadOS 19 в следующем году. 

Первые бета-версии iOS 19 и iPadOS 19 должны быть выпущены в июне 2025 года на WWDC, а окончательные обновления, вероятно, выйдут в сентябре. Пока что о функциях iOS 19 известно немного, но ожидается, что Siri станет более разговорчивым, напоминая ChatGPT, в более позднем обновлении iOS 19.4, которое, скорее всего, выйдет в марте 2026 года. 

У нас также есть материал про 6 неожиданных функций в новом обновлении iOS, которые работают без магии ИИ.

А еще мы писали про ожидаемые функции и дату выпуска обновления Android 16.

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