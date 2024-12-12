6 несподіваних функцій у новому оновленні iOS, які працюють без магії ШІ

iOS продовжує дивувати користувачів не тільки просунутими функціями, а й рішеннями, які обходяться без технологій штучного інтелекту. Нове оновлення принесло низку несподівано корисних інструментів, які зробили систему зручнішою та інтуїтивнішою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій і життєвих порад Lifehacker .

Легко змінюйте додатки за замовчуванням

Якщо ви втомилися від стандартних додатків Apple для пошти, повідомлень і перегляду веб-сторінок, iOS 18.2 дає змогу дуже легко змінити ці налаштування за замовчуванням. Перейдіть до "Налаштувань", "Додатків" і "Стандартних застосунків", щоб змінити всі параметри за замовчуванням на одній сторінці.

Налаштування включають ваш браузер, додаток електронної пошти, додаток для обміну повідомленнями, службу фільтрації викликів, менеджер паролів і клавіатуру.

Як змінити додатки за замовчуванням (фото: Lifehacker)

Покращення управління камерою на iPhone 16

Серія iPhone 16 має кнопку управління камерою, яка дозволяє вам натискати на фотографії та швидко налаштовувати параметри камери. З iOS 18.2 Apple додала кілька нових функцій до цієї кнопки. Наприклад, тепер ви можете злегка натискати кнопку, щоб заблокувати експозицію і фокус перед тим, як зробити знімок.

Інше важливе доповнення не допускає випадкову активацію камери iPhone 16. Ця функція називається Require Screen On, і вона запобігатиме відкриттю камери вашого iPhone, коли екран вимкнений. Ця функція ввімкнена за замовчуванням, і ви можете знайти її в розділі "Налаштування", "Екран і яскравість" і "Require Screen On".

Поліпшення управління камерою на iPhone 16 (фото: Lifehacker)

Діліться місцем розташування ваших пристроїв з іншими

Ви можете поділитися місцем розташування вашого AirTag або іншого аксесуара "Локатор" з довіреними третіми особами, як-от співробітники авіакомпаній, якщо вам потрібна їхня допомога у відстеженні втрачених предметів.

У застосунку "Локатор" перейдіть на вкладку "Предмети", виберіть аксесуар і натисніть "Поділитися місцем розташування предмета", щоб передати його локацію на обмежений час.

Діліться місцем розташування ваших пристроїв з іншими (фото: Lifehacker)

Покращення в Safari

iOS 18.2 додала кілька ключових поліпшень у Safari для iPhone і iPad. Користувачі тепер можуть імпортувати та експортувати дані перегляду через налаштування пристрою, що значно спрощує управління інформацією. Для персоналізації стартової сторінки з'явилися нові фонові зображення.

Власники iPhone з Dynamic Island помітять, що він тепер відображає прогрес завантаження файлів. Найважливіше оновлення - автоматичне перетворення адрес http на більш безпечні https, що підвищує захист даних користувачів.

Покращення перегляду в Safari (фото: Lifehacker)

Автоматичне видалення даних про місцезнаходження під час обміну фотографіями

Коли ви публікуєте фотографії та відео у своєму улюбленому додатку, iOS 18.2 дає змогу автоматично видаляти дані про місцезнаходження із зображення. Ви також можете змінити формат для обміну ними.

Ці функції знаходяться в розділі "Налаштування", "Конфіденційність і безпека", "Фото", [Назва додатка], "Параметри". Зверніть увагу, що вам потрібно буде зробити це для кожного застосунка окремо, а також деякі розробники додатків ще не підтримують цю функцію.

Автоматичне видалення даних про місцезнаходження під час обміну фотографіями (фото: Lifehacker)

Додайте регулятор гучності на головний екран

У той момент, коли ви відтворюєте музику або відео на своєму iPhone і блокуєте екран, ви побачите віджет Now Playing на екрані блокування.

В iOS 18.2 ви тепер можете додати повзунок гучності у віджет на екрані блокування. Це дозволяє вам контролювати гучність без натискання фізичних кнопок гучності. Ця функція знаходиться в розділі "Налаштування", "Універсальний доступ", "Аудіо та відео" і "Завжди показувати регулятор гучності".

Як додати елементи управління гучністю на головний екран вашого iPhone (фото: Lifehacker)

Ще кілька поліпшень

В iOS 18.2 є ще кілька нових функцій. Ви помітите, що додаток "Пошта" тепер має кращу категоризацію і сортує ваші електронні листи на чотири вкладки: основні, транзакції, оновлення та рекламні акції.

Додаток "Фото" також має кілька незначних змін у дизайні, зокрема можливість покрокового перегляду відео.

Голосові нотатки тепер підтримують багатошаровий запис, що означає, що ви можете додати вокал до музичної ідеї та імпортувати його в Logic Pro на iPhone 16 Pro і Pro Max.