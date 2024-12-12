6 несподіваних функцій у новому оновленні iOS, які працюють без магії ШІ
iOS продовжує дивувати користувачів не тільки просунутими функціями, а й рішеннями, які обходяться без технологій штучного інтелекту. Нове оновлення принесло низку несподівано корисних інструментів, які зробили систему зручнішою та інтуїтивнішою.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій і життєвих порад Lifehacker.
Легко змінюйте додатки за замовчуванням
Якщо ви втомилися від стандартних додатків Apple для пошти, повідомлень і перегляду веб-сторінок, iOS 18.2 дає змогу дуже легко змінити ці налаштування за замовчуванням. Перейдіть до "Налаштувань", "Додатків" і "Стандартних застосунків", щоб змінити всі параметри за замовчуванням на одній сторінці.
Налаштування включають ваш браузер, додаток електронної пошти, додаток для обміну повідомленнями, службу фільтрації викликів, менеджер паролів і клавіатуру.
Як змінити додатки за замовчуванням (фото: Lifehacker)
Покращення управління камерою на iPhone 16
Серія iPhone 16 має кнопку управління камерою, яка дозволяє вам натискати на фотографії та швидко налаштовувати параметри камери. З iOS 18.2 Apple додала кілька нових функцій до цієї кнопки. Наприклад, тепер ви можете злегка натискати кнопку, щоб заблокувати експозицію і фокус перед тим, як зробити знімок.
Інше важливе доповнення не допускає випадкову активацію камери iPhone 16. Ця функція називається Require Screen On, і вона запобігатиме відкриттю камери вашого iPhone, коли екран вимкнений. Ця функція ввімкнена за замовчуванням, і ви можете знайти її в розділі "Налаштування", "Екран і яскравість" і "Require Screen On".
Поліпшення управління камерою на iPhone 16 (фото: Lifehacker)
Діліться місцем розташування ваших пристроїв з іншими
Ви можете поділитися місцем розташування вашого AirTag або іншого аксесуара "Локатор" з довіреними третіми особами, як-от співробітники авіакомпаній, якщо вам потрібна їхня допомога у відстеженні втрачених предметів.
У застосунку "Локатор" перейдіть на вкладку "Предмети", виберіть аксесуар і натисніть "Поділитися місцем розташування предмета", щоб передати його локацію на обмежений час.
Діліться місцем розташування ваших пристроїв з іншими (фото: Lifehacker)
Покращення в Safari
iOS 18.2 додала кілька ключових поліпшень у Safari для iPhone і iPad. Користувачі тепер можуть імпортувати та експортувати дані перегляду через налаштування пристрою, що значно спрощує управління інформацією. Для персоналізації стартової сторінки з'явилися нові фонові зображення.
Власники iPhone з Dynamic Island помітять, що він тепер відображає прогрес завантаження файлів. Найважливіше оновлення - автоматичне перетворення адрес http на більш безпечні https, що підвищує захист даних користувачів.
Покращення перегляду в Safari (фото: Lifehacker)
Автоматичне видалення даних про місцезнаходження під час обміну фотографіями
Коли ви публікуєте фотографії та відео у своєму улюбленому додатку, iOS 18.2 дає змогу автоматично видаляти дані про місцезнаходження із зображення. Ви також можете змінити формат для обміну ними.
Ці функції знаходяться в розділі "Налаштування", "Конфіденційність і безпека", "Фото", [Назва додатка], "Параметри". Зверніть увагу, що вам потрібно буде зробити це для кожного застосунка окремо, а також деякі розробники додатків ще не підтримують цю функцію.
Автоматичне видалення даних про місцезнаходження під час обміну фотографіями (фото: Lifehacker)
Додайте регулятор гучності на головний екран
У той момент, коли ви відтворюєте музику або відео на своєму iPhone і блокуєте екран, ви побачите віджет Now Playing на екрані блокування.
В iOS 18.2 ви тепер можете додати повзунок гучності у віджет на екрані блокування. Це дозволяє вам контролювати гучність без натискання фізичних кнопок гучності. Ця функція знаходиться в розділі "Налаштування", "Універсальний доступ", "Аудіо та відео" і "Завжди показувати регулятор гучності".
Як додати елементи управління гучністю на головний екран вашого iPhone (фото: Lifehacker)
Ще кілька поліпшень
В iOS 18.2 є ще кілька нових функцій. Ви помітите, що додаток "Пошта" тепер має кращу категоризацію і сортує ваші електронні листи на чотири вкладки: основні, транзакції, оновлення та рекламні акції.
Додаток "Фото" також має кілька незначних змін у дизайні, зокрема можливість покрокового перегляду відео.
Голосові нотатки тепер підтримують багатошаровий запис, що означає, що ви можете додати вокал до музичної ідеї та імпортувати його в Logic Pro на iPhone 16 Pro і Pro Max.
Читайте також про 10 корисних лайфхаків, які зроблять ваш iPhone ще крутішим з новим Центром управління в iOS 18.
А ще у нас є матеріал про 7 секретних налаштувань iOS 18, які зроблять ваш iPhone супер зручним