Майбутня версія Android 16: очікувані функції, дата випуску і які смартфони підтримуватимуть

Android 16 обіцяє стати однією з найочікуваніших версій системи, привносячи низку нових функцій та покращень. Офіційну дату релізу ще не оголошено, але чутки натякають на те, що Android 16 з'явиться на підтримуваних пристроях наступного року.

Про те, які пристрої зможуть оновитися до Android 16 і які можливості варто очікувати від нової системи, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Technology Personalized , який спеціалізується на технологічній тематиці.

Дата виходу Android 16

Згідно з графіком, наданим Google, у 2025 році буде два великі випуски SDK. Перший великий випуск відбудеться у другому кварталі 2025 року та, як очікується, стане оновленням Android 16.

Пізніше в четвертому кварталі 2025 року буде ще один невеликий випуск SDK, який, як очікується, стане оновленням Android 16 з невеликими оновленнями, оптимізаціями та виправленнями помилок.

Протягом багатьох років Google дотримувалася підходу щорічного випуску версій Android: попередня версія для розробників починалася приблизно в лютому та березні, бета-версії - у другому кварталі приблизно у квітні чи травні, а фінальна версія - у серпні, вересні чи жовтні.

Однак з Android 16 всі бета-релізи, як очікується, вийдуть наприкінці цього року, 2024 або на початку 2025 року, що означає, що фінальна версія може вийти раніше, ніж очікувалося.

Дата выходу Android 16 (фото: Technology Personalized)

Можливості Android 16

Функція Live Activities

З iOS 16 Apple представила Live Activities для інтелектуального використання Dynamic Island на iPhone. Він відображає інформацію з додатків у реальному часі. В Android 16 очікується, що схожа функція під назвою Rich Ongoing Notifications відображатиме інформацію про додатки в реальному часі у рядку стану.

Як і у випадку з iOS Live Activities, Android пропонуватиме насичені поточні повідомлення, щоб допомогти користувачам швидко отримувати інформацію, таку як спортивні оновлення, відстеження доставки їжі та статистика тренувань, не відкриваючи застосунок.

Android відомий тим, що пропонує більше різноманітності ОС та налаштувань, тому інші опції можуть реалізовувати цю функцію по-іншому. Наприклад, OxygenOS 15 нещодавно представила функцію, схожу на Live Activities, яка використовує отвір для розміщення декількох повідомлень Live Activities один над одним та взаємодії з ними.

Оскільки більшість пристроїв Android не мають великої виїмки, як Dynamic Island у Apple, очікується, що Android 16 використовуватиме рядок стану для аналогічної функціональності.

Функція Live Activities (фото: Technology Personalized)

Нова перероблена панель швидкого налаштування

Панель швидких налаштувань зазнала істотних змін в Android 16. В Android 15 і раніше версіях проведення пальцем вниз від верхньої частини екрана викликає єдину панель, на якій відображаються повідомлення і швидкі налаштування.

З Android 16 Google відокремлює повідомлення від панелі швидких налаштувань. Тепер один свайп відображає лише повідомлення, а свайп двома пальцями відкриває швидкі налаштування. Ця зміна спрощує перегляд повідомлень та налаштувань окремо.

Багато сторонніх виробників Android, таких як Xiaomi та OxygenOS, вже прийняли двопанельну систему для поділу повідомлень і швидких налаштувань. Android 16 вносить схожі зміни до стандартного досвіду Android.

Панель швидких налаштувань пропонує додаткові параметри налаштування, подібні до iOS 18. Ви зможете налаштовувати розмір окремих плиток швидких налаштувань і вибирати між конфігураціями 1×1 або 2×1. Ця нова гнучкість дозволяє розміщувати до 16 плиток на сторінці.

На додаток до цього, при додаванні нових плиток вони тепер організовані у певні категорії, такі як Доступність, Зв'язок, Конфіденційність та Додатки, кожна з яких має окрему мітку для легкої навігації. Це довгоочікуване покращення, яке допоможе вам швидко знайти потрібні перемикачі.

Нова перероблена панель швидкого налаштування (фото: Technology Personalized)

Створення режимів користувача "Не турбувати"

У той час як Apple оновила свій режим фокусування, додавши новий інтелектуальний режим, що зменшує перешкоди, Google впроваджує на Android режими фокусування, подібні до iOS.

Надалі Android 16 будуть представлені нові режими пріоритету. Ви можете налаштувати різні профілі DND для певних сценаріїв, а не покладатися лише на один режим "Не турбувати" (DND).

Google називає їх режимами пріоритету. Тепер ви можете налаштувати різні профілі в новому режимі пріоритету, кожен із своїм ім'ям, значком та індивідуальними налаштуваннями.

Наприклад, ви можете створити новий робочий профіль, налаштувати його, заблокувавши всі додатки соціальних мереж, і залишити повідомлення від робочих застосунків увімкненими. Аналогічно ви можете створити кілька профілів, таких як Особистий, Сон, Ігровий та інші, і швидко отримати доступ до них зі швидких налаштувань.

Створення режимів користувача "Не турбувати" (фото: Technology Personalized)

Розширений режим захисту

Google спрощує реєстрацію в режимі розширеного захисту в Android 16. Він був запущений в 2017 році і призначений для захисту облікових записів, що піддаються підвищеному ризику цільових онлайн-атак, наприклад, облікових записів журналістів, політиків та інших.

Коли Advanced Protection увімкнено, ви додаєте додаткові функції безпеки для захисту цих облікових записів. Раніше для налаштування Android Protection Mode був потрібен фізичний ключ безпеки; однак, нещодавно з'явилася можливість налаштувати цифровий ключ доступу для входу в обліковий запис.

Будь-хто, хто має обліковий запис Google, може встановити розширений захист для свого облікового запису за допомогою різних сайтів. Однак з Android 16 користувачі можуть увімкнути розширений захист через додаток налаштувань.

Google також представляє API, який дозволяє додаткам визначати, чи активовано режим розширеного захисту, допомагаючи їм додавати необхідні заходи.

Розширений режим захисту (фото: Technology Personalized)

Помістіть будь-який додаток у плаваюче вікно

Багатозадачність на Android вже чудова завдяки режиму розділеного екрану, картинці в картинці, плаваючим бульбашкам повідомлень і багато іншого.

В Android 16 буде представлена функція "Бульбашка для будь-якого додатка". Вона дозволяє розмістити будь-який застосунок у плаваючій бульбашці поверх іншої. Сам додаток буде відображатися як шар для легкого доступу і пропонувати більш зручний спосіб використання та перемикання між застосунками.

Переключення між додатками під час часткового запису екрана

В Android 14 Google вирішила серйозну проблему із записом екрану, представивши функцію часткового запису екрану. Ця функція дозволила нам записувати контент з одного застосунка, виключаючи елементи користувальницького інтерфейсу системи та сповіщення. Це неймовірно корисно для запису певних додатків без показу всього екрана або конфіденційної інформації.

Однак, якщо вам необхідно записати кілька застосунків, то доведеться зупинити запис і починати новий для кожного додатка.

Це обмеження усунуто в Android 16. У майбутньому оновленні, коли ви записуєте екран певного застосунка і переключаєтеся на інше, в якості сповіщення з'являється нова опція "Переключитися на цей додаток". Ви можете натиснути на неї, щоб плавно перемикатися між застосунками під час запису. Ця функція значно заощаджує час, зберігаючи всі записи в одному відео замість окремих кліпів для кожного застосунка.

Компактні сповіщення Head-Up

Android 16 отримує ще одне корисне оновлення з повідомленнями. Коли ви отримуєте повноекранне сповіщення під час перегляду відео або гри, воно займає багато місця, дратує та відволікає.

Однак з останньою версією Android 16 повноекранний режим відображатиме компактні повідомлення. Порівняно з попередньою версією, він показує обмежену інформацію. Ви можете натиснути на повідомлення, щоб отримати додаткові відомості, якщо хочете дізнатися більше. Це невелике оновлення має велике значення, особливо для відео та під час ігор.

Які пристрої можуть підтримувати Android 16

Зауважте, що офіційний список підтримуваних пристроїв не було опубліковано. Очікується, що серія Pixel 10 отримає майбутнє оновлення Android 16, за яким піде запуск флагманів Android у четвертому кварталі 2024 року та першому кварталі 2025 року.

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