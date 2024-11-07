Які милозвучні та автентичні українські слова знищив радянський союз: запам'ятайте їх

Блогер розповів, що у 30-х роках минулого століття росіяни викорінювали все українське, зокрема й мову. Вони штучно знищували її та наближували до російської через лексику.

"Моя мета розповісти про несправедливо забуті слова. Може, частину з них нам вдасться відродити. Я не закликаю переписувати сучасні словники, але пам'ятати про своє варто", - далі продовжує Андрій.

Ось список слів, які знищив совок:

ядовитий - трутИзний, трУтний або уЇдливий,

яд - отрУя, трутИзна, трІйло

реакція - віддія

осад (осадок) - гУща, хвус, зціпи

спирт нашатирний - смОродець

спирт етиловий - винець, винний

спиртовий - винцевий

олово - цИна або цінь

емульсія - бОвтанка або бОвтачка

екстракт - витяг, витяжка

щипці - щемки

штатив - стоЯк або підстАвка

шкала - поділкувАння

фермент - шумИло або квасИло

практикант - вправнИк, ужиткОвець

ярлик - наличка

оптимізація - унайкращення

персонал - особосклАд

оператор - викОнувач

Подряпина – дрЯпка

коробка - шабатУрка, покривЕць

фільтр - цідИло

тип - зразОк

станція - станИця

терміновий - нагАльний

термін - РеченЕць, тобто сучасний "дедлайн"

насос - смок

Ще є чимало забутих або перероблених слів. "Руйновище" стало "розвалюхою". На "дрібняки" почали казати "дрібні гроші". Слова "ляпавиця", "сльота" та "хляпавка" замінили на "слякоть". "Безрух" тепер "застій". А "закутень" - "глухе місце", як у російській мові "глухое место".