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Какие милозвучные и аутентичные украинские слова уничтожил советский союз: запомните их

Какие украинские слова были уничтожены в СССР (фото: Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В советское время значительное количество украинских слов было вытеснено или запрещено в рамках политики русификации. Она внедрялась через образование, медиа и литературу, чтобы уничтожить культурную идентичность украинцев. Многие удельно украинские слова заменялись российскими аналогами, что повлекло за собой потерю части языкового наследия и изменило стиль общения.

Какие украинские слова могли быть в современном украинском языке, если бы не СССР, рассказывает РБК-Украина (проект Styler), со ссылкой на YouTube-канал Андрея Шимановского.

Блогер рассказал, что в 30-х годах прошлого века россияне искореняли все украинское, в том числе язык. Они искусственно уничтожали ее и приближали к русскому с помощью лексики.

"Моя цель рассказать о несправедливо забытых словах. Может, часть из них нам удастся возродить. Я не призываю переписывать современные словари, но помнить о своем стоит", - продолжает Андрей.

Вот список слов, которые уничтожил совок:

ядовитий - трутИзний, трУтний або уЇдливий,

яд - отрУя, трутИзна, трІйло

реакція - віддія

осад (осадок) - гУща, хвус, зціпи

спирт нашатирний - смОродець

спирт етиловий - винець, винний

спиртовий - винцевий

олово - цИна або цінь

емульсія - бОвтанка або бОвтачка

екстракт - витяг, витяжка

щипці - щемки

штатив - стоЯк або підстАвка

шкала - поділкувАння

фермент - шумИло або квасИло

практикант - вправнИк, ужиткОвець

ярлик - наличка

оптимізація - унайкращення

персонал - особосклАд

оператор - викОнувач

Подряпина – дрЯпка

коробка - шабатУрка, покривЕць

фільтр - цідИло

тип - зразОк

станція - станИця

терміновий - нагАльний

термін - РеченЕць, тобто сучасний "дедлайн"

насос - смок

Есть еще немало забытых или переделанных слов. "Руйновище" стало "развалюхою". На "дрібняки" стали говорить "дрібні гроші". Слова "ляпавиця", "сльота" и "хляпавка" заменили на "слякоть". "Безрух" теперь "застій". А "закутень" - "глухі місце", как в русском языке "глухое место".

 

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